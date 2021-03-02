Афганская угроза, С-300 для Кыргызстана, ОДКБ и переброска боевиков

Одна из важнейших проблем Центральной Азии связана с наркотрафиком из Афганистана и деятельностью различных боевиков, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Он сделал такое заявление в режиме видеоконференции по ОДКБ в Министерстве обороны Таджикистана, говоря об основных угрозах региональной безопасности, пишут СМИ Таджикистана.

- На территории Афганистана по-прежнему вызывает тревогу наличие радикальных исламистских и террористических группировок. Сидоров отметил, что спектр угроз безопасности государств - членов ОДКБ остается широким, со своими особенностями в каждом из регионов, - говорится в информации.

Щитом в решение вопросов безопасности для Кыргызстана в этом ключе может стать само членство в ОДКБ и обеспечение наших Вооруженных сил ракетно-зенитными комплексами С-300, которые будут переданы Россией Кыргызстана по недавним договоренностям в рамках визита Садыра Жапарова в Москву. Такое мнение VB.KG высказал независимый политический и военный эксперт по проблемам национальной и военной безопасности Мурат Бейшенов.

Он подчеркнул, что в рамках ОДКБ и современных угроз они просто незаменимы. К тому же, это и статус Вооруженных сил.

- Обеспечение этими комплексами лежит в плоскости национальной безопасности Кыргызстана. И в целом, позволяет нам обеспечить безопасность стран-членов ОДКБ. Поставки этих комплексов - хорошее решение. Оно прорабатывалось еще два года назад. Те, кто считают, что они нам не нужны, люди неинформированные и далекие от военной составляющей государства. С-300 – это современный комплекс. Эти ракеты обеспечивают оборону воздушного пространства. В том числе, от самой современной авиатехники. Особенно, с учетом географического расположения. Это прикрытие границ, самое необходимое вооружение для Кыргызстана, - подчеркнул Мурат Бейшенов.

Военный эксперт добавил, что гарантия безопасности для Кыргызстана - ставку на ОДКБ.