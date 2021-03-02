Люди Кыргызстана: Как студент спас десятки людей от коронавируса

Обычный бишкекский студент потратил более 200 тысяч сомов на то, чтобы превратить свой автомобиль в реанимобиль. Он это сделал для того, чтобы спасать людей, - ролик об этом вышел сегодня на местном ютуб-канале "Сафин по чесноку".

Студента зовут Данил Тютин, и на своем реанимобиле он выезжал в любое время дня и ночи на расстояния до 200-300 километров. На вызове он провел даже новогоднюю ночь – 400 километров в автомобиле!

Если вам интересна его история, смотрите ролик и узнаете, с какими трудностями он столкнулся и как благодаря такому необычному занятию познакомился с президентом страны.