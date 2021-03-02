Семилетний Нурэль может ослепнуть. Шанс видеть стоит 600 тысяч сомов

Семилетний Нурэль Рашитбеков может полностью ослепнуть, если в ближайшее время не провести дорогостоящую операцию. За случай Нурэля готовы взяться медики из Санкт-Петербурга. Однако лечение и операция обойдется дорого - 600 тысяч сомов.

По словам матери мальчика Зууры, врачи поставили Нурэлю диагноз "тотальная отслойка сетчатки, афакия". Больше года назад он ослеп на один глаз. Медики провели операцию, однако зрение восстановить полностью не удалось. Сейчас Нурэлю нужна еще одна операция.

- Он ослеп на один глаз и если не провести операцию, с большой долей вероятности не сможет видеть и вторым глазом. Врачи сказали нужны две операции. Левый глаз помутнел, там идет сильный воспалительный процесс. На правом глазу предстоит провести операцию по удалению хрусталика, - рассказала мать мальчика.

Врачи в Санкт-Петербурге обнадеживают: если операция пройдет успешно, есть шанс вернуть зрение на оба глаза.

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Мать Нурэля - Зуура: +996707300165