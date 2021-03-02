Погода
$ 84.67 - 84.91
€ 102.25 - 103.42

Семилетний Нурэль может ослепнуть. Шанс видеть стоит 600 тысяч сомов

89  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Семилетний Нурэль Рашитбеков может полностью ослепнуть, если в ближайшее время не провести дорогостоящую операцию. За случай Нурэля готовы взяться медики из Санкт-Петербурга. Однако лечение и операция обойдется дорого - 600 тысяч сомов.

По словам матери мальчика Зууры, врачи поставили Нурэлю диагноз "тотальная отслойка сетчатки, афакия". Больше года назад он ослеп на один глаз. Медики провели операцию, однако зрение восстановить полностью не удалось. Сейчас Нурэлю нужна еще одна операция.

- Он ослеп на один глаз и если не провести операцию, с большой долей вероятности не сможет видеть и вторым глазом. Врачи сказали нужны две операции. Левый глаз помутнел, там идет сильный воспалительный процесс. На правом глазу предстоит провести операцию по удалению хрусталика, - рассказала мать мальчика.

Врачи в Санкт-Петербурге обнадеживают: если операция пройдет успешно, есть шанс вернуть зрение на оба глаза.

Реквизиты для помощи Нурэлю:

Optima bank: 4169585343196936

"Элсом": 0707632032

Мать Нурэля - Зуура: +996707300165


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397961
Теги:
благотворительность, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  