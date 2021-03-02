Назарбаев: Народ Кыргызстана выразил Жапарову большое доверие на выборах

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 2 марта, встретился с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства КР.

Стороны обменялись мнениями о путях дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества между странами.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поприветствовал Садыра Жапарова, подчеркнув, что народ Кыргызстана выразил ему большое доверие на прошедших президентских выборах.

Нурсултан Назарбаев пожелал Садыру Жапарову успехов на пути построения светлого будущего для народа Кыргызстана. Он также отметил результативность проведенных переговоров между президентами Казахстана и Кыргызстана в рамках государственного визита Садыра Жапарова.

Садыр Жапаров выразил Нурсултану Назарбаеву свое уважение, как к государственному деятелю с большим авторитетом, благодаря взвешенной внутренней и внешней политике которого, Казахстан занимает передовые позиции на международной арене.

Он подчеркнул, что народ Кыргызстана никогда не забудет постоянно оказываемую помощь от Казахстана во время трудных периодов. Садыр Жапаров выразил готовность к совместному развитию, особо отметив, что между народами, имеющими такие схожие языки и традиции, не должно быть нерешаемых задач. Президент заявил, что обеспечит надежные гарантии по защите прав инвесторов, в том числе и из Казахстана.

Глава государства выразил уверенность в том, что усилия Нурсултана Назарбаева, направленные на обеспечение безопасности, международную интеграцию и экономическое процветание Центральноазиатского региона, войдут в историю. Президент также высоко оценил его вклад в установление стратегического партнерства и дружеских отношений между Кыргызстаном и Казахстаном.

"Для нас большая честь нанести первый государственный визит в братский Казахстан. Мы тоже при Вашей поддержке будем стремиться к сохранению и дальнейшему развитию теплых братских отношений, сложившихся между двумя народами", - сказал он.

Садыр Жапаров пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в работе, а народу Казахстана - мира и благополучия.