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РФ проверит готовность КР к участию в программе "Путешествию без COVID"

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- Евгений Денисенко
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Российские специалисты проверят готовность Кыргызстана к присоединению к программе "Путешествию без COVID". Договоренность об этом, по сообщению ТАСС, была достигнута в ходе состоявшейся в Москве встречи первого вице-премьера КР Артема Новикова и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

Платформа "Путешествию без COVID" упрощает для жителей стран ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечивая соблюдение действующих требований. Помимо информации о действующих в той или иной стране Союза санитарно-эпидемических правилах и нормах приложение содержит список верифицированных лабораторий и дает возможность ответственным лицам проверять результаты теста при въезде как визуально (зеленый цвет QR-кода "свежего" теста), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне. Приложение разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития. И дает возможность въезжать в Россию через воздушные пункты пропуска, предоставив отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, отображаемый в мобильном приложении.

По результатам встречи в Москве стороны договорились о проведении оценки соответствия кыргызских медицинских лабораторий требованиям Роспотребнадзора для участия в программе "Путешествию без COVID", что может поспособствовать отмене необходимости получения основания для въезда граждан КР на территорию РФ.

Собеседники также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств во время визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Москву 24-25 февраля. И подчеркнули важность углубления сотрудничества, в том числе, в сфере образования. Речь идет об увеличении бесплатных квот на обучение студентов из КР в российских вузах и об увеличении числа школьных учителей из РФ, работающих в Кыргызстане по программе "Российский учитель за рубежом". Напомним, что недавно в рамках этой программы в республику приехала очередная группа таких педагогов, которые будут работать здесь, по информации Министерства просвещения республики, в

23 школах.


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URL: https://www.vb.kg/397966
Теги:
Россия, Кыргызстан, коронавирус
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