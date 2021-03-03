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Благодаря кому пианистка Кошоева завоевала первый приз на Musica Classica?

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- Александр Тузов
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Пианистка из Кыргызстана Кайры Кошоева, ныне живущая в США, завоевала первый приз в категории фортепианных соло на фестивале-конкурсе Musica Classica в России (Москва – Руза).

В связи с пандемией коронавируса фестиваль, организованный Российской академией музыки имени Гнесиных, проходил в формате видеозаписей выступлений участников состязания.

Из трех сочинений, исполненных Кайры и принесших ей победу (одно из них – "Испанская рапсодия" Листа), два принадлежат перу известного кыргызско-израильского композитора и пианиста, заслуженного деятеля культуры КР Михаила Бурштина.

Точнее – двум его оригинальным и блестящим обработкам виртуозных наигрышей - кю - кыргызского народного мелодиста Атая Огонбаева. Первый – знаменитый "Маш ботой", а второй – лирическая мелодия "Эсимде" – "Помню!", давно ставшая популярной молодежной песней в стране Ала-Тоо.

До недавнего времени наигрыши исполнялись исключительно на комузе. Многие годы "Маш ботой", например, передавался от исполнителя к исполнителю на слух, поскольку не имелось его нотной записи. Но еще в 1982 году Михаил Бурштин, всегда увлекавшийся богатством национальной музыки, сделал концертную транскрипцию "Маш ботоя" для фортепиано соло.

Этот мастерский пианистический опус пришелся по душе любителям музыки в Кыргызстане и часто исполнялся коллегами Бурштина. А в авторском исполнении был записан на Кыргызском радио, где нередко звучит и в наши дни.

В Израиле Михаил сделал новую обработку наигрыша - теперь уже для фортепиано в четыре руки - и включил в репертуар своего – вместе с женой Фаиной Хармац, увы, недавно ушедшей из жизни, – фортепианного дуэта.

Те, кому посчастливилось услышать в их исполнении этот маленький музыкальный шедевр и, должны сказать, что каждый раз он производит ошеломляющий эффект своей магнетической энергетикой, этакой звонкой степной удалью, горячим конским гиком и топотом.

Имя Фаины Ефимовны Хармац (благословенна ее память!) прозвучало здесь не случайно, как и, разумеется, имя Михаила Григорьевича Бурштина. Дело в том, что Фаина Хармац и Михаил Бурштин – любимые учителя, педагоги, наставники Кайры Кошоевой, ее музыкальные родители - по признанию самой пианистки.

Вот как она рассказывает об этом:

- Так как я ученица Фаины Ефимовны и Михаила Григорьевича, для меня естественно играть его шикарные обработки кыргызской музыки. "Маш Ботой" выучила, ещё будучи ученицей Фаины Хармац в музыкальной школе-десятилетке имени Абдраева в 80-е годы. Фаина Ефимовна вдохновляла меня своей игрой и очень добрым, трепетным отношением к каждому своему ученику. Она никогда не повышала голос и всегда очень терпеливо, с любовью объясняла все. А когда она, показывая, сама играла, мне казалось, что я переставала дышать от такого восторга и вдохновения! – говорит Кайры Кошоева.

Она добавляет:

- Однажды, когда Фаина Ефимовна была на повышении квалификации в Московской консерватории, Михаил Григорьевич сам возил меня на конкурс республик Средней Азии и Казахстана в Ташкент, где я впервые в жизни должна была играть с оркестром (первую часть Фортепианного концерта Грига). Там он раздобыл у знакомых карманную партитуру и подробно рассказывал мне, какие инструменты и где играют и, конечно, аккомпанировал на втором рояле. На оркестровой репетиции дирижер из Латвии не мог поверить, что я впервые играю с оркестром. В Ташкенте мне удалось стать лауреатом конкурса.

Кайры Кошоева рассказывает, как ездила с Фаиной Хармац на Всесоюзный конкурс пианистов в Тбилиси, где-то в 1987 или 88 году:

- Я первый раз в жизни видела самолет, а места у нас оказались в разных концах лайнера, у меня - где-то в закутке, в самом хвосте, а у нее впереди. И Фаина Ефимовна настояла на том, чтобы поменяться со мной местами, сама пошла куда-то в конец самолета, а я летела с комфортом. Потом, когда мы прилетели, я узнала, что у неё от шума двигателей заложило уши на пару дней. И это лишь один маленький пример того, насколько она была добрым и великодушным человеком, - подчеркивает Кайры Кошоева.

Она рассказывает о своей дальнейшей учебе в Москве, в знаменитой "Гнесинке", где профессор Вера Борисовна Носина окрылила ее своими знаниями. Кошоева настолько погрузилась в мировой фортепианный репертуар, что годы учебы у Носиной вспоминает с огромным пиететом и трепетом.

Окончив аспирантуру в Гнесинке также у Веры Носиной, Кошоева продолжила свое пианистическое образование в США. Вначале - в аспирантуре Oberlin Сonservatory в Огайо, где занималась у выдающейся французской пианистки, ученицы Маргариты Лонг - Моник Дюфиль. А затем – в докторантуре Университета Миссури в Канзас-Сита у знаменитого американского педагога Роберта Вайрека.

Последние шесть лет параллельно с концертной деятельностью Кошоева сама много преподает – в музыкальной школе в Принстоне (штат Нью-Джерси).

Кошоева гордится тем, что 2019 году удостоилась звания "Учитель года" - от Королевской консерватории музыки (в Торонто, Канада). Вручение было на концерте лауреатов в знаменитом концертом зале "Карнеги Холл", Кошоевой предоставили слово после вручения. –

- Я переживала и думала, как бы не потерять сознание на сцене от волнения выступать на легендарной сцене в Нью-Йорке. Вот почему и я преклоняюсь перед своими педагогами, необыкновенно благодарна им не только за то, что научили меня играть и понимать музыку, но и за то, что развивали меня как личность, - признается Кошоева.

Автор: Александр Баршай, специально для VB.KG.


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Теги:
Израиль, искусство, Канада, музыка, Россия, США, Москва, Кыргызстан, Нью-Йорк, коронавирус
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