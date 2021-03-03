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В КР введен запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов

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- Екатерина Улитина
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Введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Данное решение принято в целях недопущения критического недостатка на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов.

Исходя из этого и в соответствии со статьями 46 и 47 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" принято решение:

Установить временный запрет на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза автомобильным и железнодорожным транспортом нефти (классифицируемой кодом 2709 ТН ВЭД ЕАЭС) и нефтепродуктов (классифицируемых кодом 2710ТН ВЭД ЕАЭС) за исключением мазута (классифицируемого кодом 2710 ТН ВЭД ЕАЭС), до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.

Требования, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на нефтепродукты, вывозимые c территории Кыргызской Республики физическими лицами для личного пользования, находящиеся в топливных баках транспортного средства, установленных в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011), а также в отдельной емкости объемом не более 20 литров.

Государственной таможенной службе и Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики, Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, Министерству транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза нефти и нефтепродуктов.

Настоящее решение вступило в силу со дня подписания.


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URL: https://www.vb.kg/397969
Теги:
ГСМ, нефть, правительство, Кыргызстан, бензин, Улукбек Марипов
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