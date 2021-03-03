Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 101.90 - 102.90

Марипов - мэру Бишкека: Мы должны помочь строительному сектору

226  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Улукбек Марипов принял исполняющего обязанности мэра города Бишкека Бактыбека Кудайбергенова. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

На встрече обсуждались вопросы подготовки и организации выборов депутатов в местные кенеши, экологической обстановки и меры по улучшению экономической ситуации и развитию городской инфраструктуры.

Улукбек Марипов отметил, что необходимо принять все меры для проведения чистых и прозрачных выборов депутатов местных кенешей и добавил, что применение административного ресурса недопустимо.

Глава правительства рассказал, что недавно состоялась его встреча с представителями строительной отрасли, где они озвучили свои проблемы.

"Необходимо взять на контроль озвученные на данной встрече вопросы. Мы должны помочь строительному сектору", - сказал премьер- министр.

Во время встречи обсуждались и вопросы улучшения инфраструктуры новых жилых массивов города Бишкека и привлечения грантовой помощи по введению электрического общественного транспорта с учетом его экологичности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397972
Теги:
выборы, правительство, строительство, Бишкек, Кыргызстан, политика, мэр, Улукбек Марипов, премьер-министр, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  