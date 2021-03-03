Марипов - мэру Бишкека: Мы должны помочь строительному сектору

Премьер-министр Улукбек Марипов принял исполняющего обязанности мэра города Бишкека Бактыбека Кудайбергенова. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

На встрече обсуждались вопросы подготовки и организации выборов депутатов в местные кенеши, экологической обстановки и меры по улучшению экономической ситуации и развитию городской инфраструктуры.

Улукбек Марипов отметил, что необходимо принять все меры для проведения чистых и прозрачных выборов депутатов местных кенешей и добавил, что применение административного ресурса недопустимо.

Глава правительства рассказал, что недавно состоялась его встреча с представителями строительной отрасли, где они озвучили свои проблемы.

"Необходимо взять на контроль озвученные на данной встрече вопросы. Мы должны помочь строительному сектору", - сказал премьер- министр.

Во время встречи обсуждались и вопросы улучшения инфраструктуры новых жилых массивов города Бишкека и привлечения грантовой помощи по введению электрического общественного транспорта с учетом его экологичности.