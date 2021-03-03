Дождь и снег. Прогноз погоды по Кыргызстану на неделю

Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение. В связи с ожидаемыми осадками 3-5 марта в горных районах и на автодороге Бишкек - Ош, 121-138 км (перевал Тоо-Ашуу), 198-265 км (перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан), Мырза-Аке - Кара-Кулжа - Алайкуу, 74-115 км, Ала-Бука - Жаныбазар - Кировка, 68-101 км (перевал Чапчыма), Красная Горка - Ак-Таш, 1-4 км, и на автодороге Казарман - Актал-Чат, 42-44 км (участок Ийри-Суу), 67-93 км (перевал Кара-Гоо) ожидаются сход лавин, снежные заносы, накат и гололедные явления.

Прогноз погоды от Кыргызгидромет на 3-7 марта:

по Чуйской, Таласской областям. 3 марта ночью в горных районах снег. Утром и днем ​​на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. 4 ночью на большей части территории Таласской области, в отдельных районах Чуйской области дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Днем в горных районах снег. 5 марта на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. В отдельных районах осадки интенсивные. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 5 марта в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. 6 марта без осадков.

7 марта в отдельных районах Таласской области, снег, в предгорных и горных районах снег. В Чуйской области без осадков. 7 марта днем ​​в горных районах Чуйской области снег, по остальной территории без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

по городу Бишкек на 3-7 марта. 3 марта утром и днем ​​дождь. 4 марта ночью дождь, снег, днем ​​без осадков. 5 марта дождь, снег. 6-7 марта без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям. 3 марта ночью, утром и днем ​​на большей части территории дождь, снег. 4 марта ночью на большей части территории Ошской, Джалал-Абадской области, отдельных в отдельных районах Баткенской области, дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Днем в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. 5 марта на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах, снег, отдельных районах осадки интенсивные. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 5 марта в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

6 марта без осадков. 7 марта в отдельных районах дождь, снег, по остальной территории без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

по Иссык-Кульской области. 3 марта днем ​​и 4 марта ночью в отдельных районах, снег, в горных районах, дождь, снег. 4 марта днем ​​без осадков. 5 марта в отдельных частях, днем ​​на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег. 6-7 марта без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 5 марта в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городам Каракол и Чолпон-Ата 3 марта без осадков. 4 марта ночью слабый снег. 4 марта днем ​​и 5 марта ночью без осадков. 5 марта днем ​​снег. 6-7 марта без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Нарынской области 3 марта днем ​​и 4 марта в отдельных районах снег. 5 марта на большей части территории временами снег. 6 марта и 7 марта ночью без осадков. 7 марта днем ​​в отдельных снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 5 марта в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 8-9 марта

8 марта в отдельных районах Иссык-Кульской области, дождь, снег, в горных районах, снег, по остальной территории без осадков. 8 марта днем ​​и 9 марта без осадков. Небольшое повышение температуры воздуха