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За коррупцию задержаны работники "Кыргызкомур" и Министерства транспорта КР

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- Оксана Гут
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По факту коррупции задержаны работники ГП "Кыргызкомур" и Министерства транспорта и дорог КР. Об этом заявляет пресс-служба ГКНБ КР.

2 марта Антикоррупционной службой ГКНБ КР на основании материалов досудебного производства по признакам преступлений, предусмотренных статьей 319 (коррупция) УК КР задержаны работники филиала "Кара-Кече" госпредприятия "Кыргызкомур", а также инспекторы пункта весогабаритного контроля "Турускул" при Министерстве транспорта и дорог КР.

Установлено, что работники филиала "Кара-Кече" ГП "Кыргызкомур" за беспрепятственную погрузку одной единицы транспортного средства получали по 1000 (тысяча) сомов с каждого водителя.

"Согласно статистическим данным, за 2019-2020 отопительный период с учетом отправки угля на ТЭЦ г. Бишкек было погружено 15 тысяч 376 грузовых автомашин. За 2020-2021 отопительный период количество отпускных грузовых автомашин составило 22 тысячи 199, в результате сумма необоснованно полученных работниками "Кыргызкомур" денежных средств за два отопительного периода превышает 37 млн сомов", - подсчитали в ведомстве.

Аналогичная схема получения денежных средств была также организована инспекторами весогабаритного контроля "Турускул", где за сокрытие выявленных нарушений, в частности превышения допустимой массы перевозимого угля с каждого водителя взымалось по 500 сомов.

По результатам проведения следственно-оперативных мероприятий задержаны и водворены в ИВС ОВД г. Нарын 2 работника ГП "Кыргызкомур" и 2 инспектора пункта весогабаритного контроля "Турускул" при Министерстве транспорта и дорог КР.

В настоящее время Антикоррупционной службой продолжаются оперативно-следственные мероприятия по возмещению нанесенного ущерба государству, а также установлению других должностных лиц, причастных к указанным правонарушениям.


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URL: https://www.vb.kg/397982
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, уголовная ответственность, Кыргызстан, Кыргызкомур
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