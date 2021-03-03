В Панфиловском районе по подозрению в совершении кражи телефона задержана 42-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ранее, в ОВД Панфиловского района с заявлением по факту кражи обратилась жительница г. Каинды К.Т. она просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые на рынке украли у нее мобильный телефон.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Панфиловского района по признакам преступления предусмотренного ст. 200 (кража) УК Кыргызской Республики. В рамках проведения оперативно-поисковых и профилактических мероприятий такие, как "Розыск" и "Улица" сотрудниками милиции Панфиловского района была установлена и задержана местная жительница 42-летняя И.М.

Задержанная была доставлена в ОВД района и передана следственным органам. Досудебное производство продолжается.

Как уточнили VB.KG в пресс-службе ГУВД, подозреваемая "под обязательства" отпущена домой.