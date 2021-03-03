12+ Спасибо, что растёте вместе с нами. С Днем рождения, Ошка!

В этот день, 3 марта 2009 года, в коммерческую эксплуатацию в Кыргызстане был запущен новый и по-настоящему драйвовый мобильный оператор связи. Сегодня свой День рождения отмечает Мобильный оператор О!, которому сегодня исполняется 12 лет!

Мы стали еще на год старше, сильнее, мудрее

2020 год прошёл под знаком COVID-19. Он стал серьезным испытанием для всего человечества и кардинально изменил жизнь каждого из нас, проведя черту между "ДО" и "ПОСЛЕ", принеся немало горя и серьёзно испытав на прочность всю нашу команду.

В этом году все мы стали гораздо ближе друг к другу, невзирая на ограничения, научились понимать и поддерживать, приходить на помощь и чувствовать друг друга на расстоянии. Мы видели много поступков полных глубокой человечности и самоотверженности, и это ценность, которую мы будем беречь.

Мы справились!

2020-й принёс новые вызовы и понятия: "удаленка", "дистанционка", маршрутные листы, комендатура, маски. "Новая реальность" и режим Чрезвычайного положения заставили по-новому решать вопросы о том, как добраться до работы работникам Call-центра и офисов обслуживания, как защитить их от рисков, как вовремя доехать до оборудования, которое ежедневно требовало специальных настроек и испытывало колоссальную нагрузку.

Помощь своей стране

Считанные дни понадобились на разработку специальных тарифов и разделов в приложении "Мой О!" для школьников и учителей для удаленного обучения. Созданы тарифы для медиков, милиции, МЧС и других служб по борьбе с COVID-19, которые в период карантина были предоставлены бесплатно сотням тысяч абонентов О!.

Сотни сотрудников по всей стране были задействованы в проведении массовой удаленной регистрации абонентов, которая велась буквально днем и ночью. По всем больницам адресно собирались списки медиков, круглосуточно доставлялись бесплатные SIM-карты.

Мы увидели тысячи благодарных глаз, услышали бесконечно дорогие для нас слова благодарности, передавая нуждающимся семьям по всей стране более 8 000 продуктовых наборов на сумму более 20 миллионов сомов из рук в руки.

Ребята Call-центра О! самостоятельно разработали и внедрили новую систему по приёму заявок нуждающихся по линии 1227, благодаря чему было принято около 200 тысяч таких просьб о помощи и передано в руки Штаба помощи в борьбе с COVID-19.

Закупили и передали больницам 70 кислородных концентраторов, чтобы помочь медикам спасать людей с тяжелыми случаями. Передали телефоны милиции и МЧС, обеспечили смартфонами горячую линию по самодиагностике 118, осуществили еще много других инициатив помощи.

Особые слова благодарности мы адресуем коллективу компании, который доказал свою преданность любимому делу, профессионализм и умение принимать нестандартные решения.

Несмотря ни на что, мы продолжали строить и развивать нашу сеть в условиях закрытых границ, нестабильного курса валют и всевозможных ограничений. За год ёмкость сети 4G/LTE Мобильного оператора О! выросла ещё почти в 1,5 раза (!), что позволило выдержать пиковый рост нагрузки и потребления трафика. О! остается лидером по охвату и емкости 4G/LTE в Кыргызстане с показателем охвата услугами 4G/LTE – более 98% населения страны.

О! продолжает сохранять статус крупнейшего налогоплательщика в телеком-секторе, в полной мере выполняя все обязательства по налоговым отчислениям в госказну.

В планах еще более яркие и глобальные проекты, невероятные подарки и сюрпризы для абонентов, и, конечно, ежедневная работа сотен специалистов для предоставления вам качественных услуг и дружелюбного сервиса.

Спасибо, что вы растете и развиваетесь с нами. Мы рады быть частью ваших значимых событий, радостных моментов и теплых воспоминаний.

Будем двигаться дальше, стараясь быть для вас, наши абоненты, самым лучшим мобильным оператором!