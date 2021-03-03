День рождения кыргызского флага. Редкое фото с крыши Белого дома

Сегодня день рождения государственного символа - флага Кыргызстана Он был утверждён постановлением Жогорку Кенеша КР от 3 марта 1992 года. Через день символ страны был установлен на крыше Белого Дома.

Его авторами являются Маматбек Сыдыков, Эдиль Айдарбеков, Бекбосун Жайчибеков, Сабыр Иптаров и Жусуп Матаев. Один из авторов флага Бекбосун Жайчибеков на своей странице в соцсетях поделился редким фото с того исторического дня.

Первый флаг независимого Кыргызстана был изготовлен из натурального шелка за ночь в цехе объединения "Кыял" 3 марта 1992 года. Авторы флага рассказали, что материал был белого цвета и красили его обычной красной краской. Кроме этого не все знают, что за свою работу каждый из них получил премию по 25 сомов (на тот момент средняя зарплата была 100 сомов, для сравнения – в соседнем Казахстане авторам стяга была предоставлена квартира – прим. автора)

Кыргызский флаг – это красное прямоугольное полотнище, в центре которого размещено изображение круглого солнечного диска равномерно расходящимися лучами золотистого цвета. Внутри солнечного диска помещено изображение тюндюка кыргызской юрты.

Солнце означает свет, открытость, жизнестойкость. Подобные языкам пламени сорок лучей - это воссоединенные в народ сорок племён.

Тюндюк, как связующий неба и земли, воспринимается как знак домашнего очага. Кроме того, он символизирует единство всех народностей, проживающих в Кыргызстане.