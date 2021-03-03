Больницам в регионах передали 15 санитарных автомашин

Организациям здравоохранения передали 15 санитарных автомашин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В целях усиления материально-технической базы организациям здравоохранения республики переданы 15 санитарных автомашин марки "Нива" закупленных в рамках проекта "Экстренный проект по COVID-19" финансируемого Всемирным Банком.

В своем выступлении министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что данные санитарные автомашины будут переданы Центрам общеврачебной практики отдаленных район и выразил благодарность Всемирному Банку за оказываемую поддержку сектору здравоохранения в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно плана распределения в Баткенскую область будет передана – 1 машина; в Чуйскую область – 1 машина; в Таласскую область – 1 машина; в Нарынскую область - 2 машины, в Ыссык-Кульскую область – 2; в Джалал-Абадскую область – 3 машины; в Ошскую область – 3 машины и Центру госсанэпидем. надзора на транспорте – 2 машины.

Напоминаем, что в рамках проектов "Экстренный проект по COVID-19" и "Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане" (ERIK-CERC) финансируемого Всемирным Банком ранее были закуплены: 26 машин скорой медицинской помощи и 6 автомашин для мобильных бригад городских ЦСМ; 19 санитарных автомашин были переданы Центрам госсанэпидем. надзора.

Также, планируется дополнительная закупка санитарного автотранспорта для усиления материально-технической базы Центров госсанэпидем. надзора республики.