Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Более двух лет мы представляем кыргызстанцам подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. И сегодня вновь знакомим вас с очередными пушистыми кандидатами на усыновление.

Спасите крох!

Взгляните на щенят, которые запечатлены на этой фотографии! Эти крохи могут погибнуть одни на улице. Любящие, заботливые хозяева и настоящий дом им просто необходимы. Если вы готовы взять одного из них себе, звоните: 0(552)31-32-22.

Сэм вас ждет

Этого котенка зовут Сэм. Ему сейчас пять месяцев. Сэм пострадал от уличных собак, но уже восстановился. Парнишка здоров, привит, имеет ветеринарный паспорт. По характеру добрый и активный. Отдадут Сэма в добрые, любящие руки. Телефон: 0(555)96-62-40 (Ирина).

Щеночки-звоночки

Фонд помощи животным "Добрые руки" и VB.KG ищут людей, которые станут ответственными хозяевами для этих милых щеночков. Перед вами девочки. Малышам в настоящий момент по два – два с половиной месяца. Все здоровы, обработаны от блох и глистов. Несмотря на свой юный возраст, кутята уже тявкают и пытаются охранять свою территорию – в будущем станут отличными "звоночками". Кушают кашу с мясом и сухой корм для щенков. В возрасте семи месяцев щенков нужно будет стерилизовать. Оплату операции возьмет на себя фонд. Вам нужно будет лишь привезти своего питомца в ветклинику. В данный момент щенки находятся в Пригородном. Захотите взять себе одну из этих очаровательных девочек, звоните по номеру: 0(555)76-75-07.

Красотка Рыжуня

"Добрые руки" и VB.KG представляют вашему вниманию кошку Рыжуню. Животное молодое. Рыжуне всего 2 или 3 года. Она здорова и стерилизована – котят у нее уже не будет. По характеру наша кандидатка на усыновление очень ласковая и ориентированная на человека. Если вы возьмете ее себе, спустя небольшой промежуток времени она привыкнет и к вам, и к новому месту. К лотку животное приучено. В еде Рыжуня непривередлива, хотя очень любит мягкие корма для кошек. Понравилась наша красавица? Готовы дать ей крышу над головой, одарить своей любовью и заботой? Телефон для будущих хозяев Рыжуни: 0(555)76-75-07.

Смешной Кругляшик

А это котенок-подросток, которого зовут Кругляшик. Когда-то его подобрали на улице с отмороженными ушками, которые так и остались круглыми. А еще у него есть два залома на хвостике. Но разве для настоящей дружбы это проблема? Кругляшик очень общительный и ласковый парнишка. Котенку примерно 6-7 месяцев. От блох и глистов животное обработано. Лоток знает на пять. По части еды не привередлив – ест и сухой корм для кошек, и тушенку. Если вам приглянулся этот симпатичный паренек, и вы уверены в том, что будете с ним вместе долгие годы, окружите своей любовью и заботой, тогда набирайте: 0(555)76-75-07.

Уличные будни Мурзика

Ищем хозяев для котика Мурзика. Полосатый красавец вынужден выживать в суровых уличных условиях совершенно один. Парню сейчас около 6-7 месяцев. Молоденький. Мы будем просто счастливы, если он понравится одному из наших читателей. Мурзику очень нужен дом и добрый, ответственный хозяин. Если Мурзик вам понравится, то его вам привезут. Все подробности по телефону: 0(555)92-20-05 (WhatsApp) и 0(706)92-20-05.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".

Оказать посильную финансовую помощь фонду "Добрые руки" можно перечислив свои средства на счет: 1242000300028719 в "Бакай Банке".

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg, а также в пятничных номерах газеты "Вечерний Бишкек".