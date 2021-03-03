"Сапар Исаков": Меня боялся Жээнбеков и боится нынешняя власть

На странице в Фейсбук под аккаунтом "Сапар Исаков" появилась новая запись. Бывший премьер-министр написал о судебных решениях, почему он не вернулся в тюрьму, и о том, что испытывают к нему прежние и нынешние власти.

VB.KG приводит данный пост полностью:

"Вчера Верховный Суд КР отказался пересматривать приговор по делу ТЭЦ, оставив старый приговор в силе. Не скрою, у меня была надежда на то, что здравый смысл и человеческая порядочность в этой истории возобладают. Тем более, что ранее уже было отменено судебное решение по делу об ипподроме и Историческом музее. Которые вынесли абсолютно по тем же принципам, что и по ТЭЦ: без доказательств, с фальсифицированными экспертизами и со свидетельскими показаниями, данными под давлением и шантажом.

Мои надежды, к сожалению, не сбылись. Это говорит ровно об одном: меня боялся режим Жээнбекова, и меня боится нынешняя власть. То, что происходит со мной, имеет две причины страх и месть.

В октябре прошлого года был выдан заказ на мое физическое уничтожение. В мою машину стреляли из пистолета. Я знаю, что этот заказ не отменен. Мне нельзя было возвращаться в тюрьму, где опасность грозила моей жизни. Не хочу подвергать опасности кыргызстанцев, которые помогли мне тогда спастись и помогают сейчас. Придет время, причем довольно скоро, и я все расскажу народу.

Я намерен теперь объяснять свою позицию кыргызстанцам, искать единомышленников. Путем ненасильственных действий мы со временем изменим к лучшему ситуацию в стране. Да, сейчас за слова правды в Кыргызстане преследуют блогеров, журналистов, общественных активистов. Но слова правды никому уничтожить не удастся. Арестуют одних, на их место встанут другие. Наш народ привык дышать воздухом свободы, и этого у него никто не отнимет.

За последние три года я многое переосмыслил в жизни. Есть древнее правило жизни в тюрьме: "Не верь, не бойся, не проси!" Я ни у кого ничего просить не собираюсь".