Погиба: Безопасность Кыргызстана нужно строить в увязке с ШОС, ОДКБ и ЕАЭС

Практически с первых дней прихода Садыра Жапарова к власти по линии спецслужб и оборонных ведомств проводилась большая консультативная работа по выстраиванию систем взаимосвязи и восстановлению тактик, утраченных в последнее время. Это касается широкого спектра вопросов – исламского радикализма, устремления в регион террористических группировок, бактериологических угроз и т.д., которые должны перейти в практическую фазу в самое ближайшее время. Об этом пишет информационный портал "Новое наблюдение Шелкового пути" со ссылкой на заявление президента Международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" КР Юрия Погиба.

Он заострил внимание на глобальных вопросах безопасности, подчеркнув, что сегодня мир вошел в новый этап активности в мире – этап гибридных и прокси войн, которые реально влияют на международную обстановку, и достигают тех же последствий, что и при горячей фазе войны.

- Мы находимся в очень непростой ситуации, когда наши противники через социальные сети и масс-медиа наносят удары по ключевым элементам нашей безопасности – по спецслужбам, армии и т.д. Это детальный стратегический план с продуманными шагами, поэтому нам надо это понимать и строить свою систему безопасности в увязке с ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, - уверен Юрий Погиба.

Он пояснил, что сегодня западными теоретиками используется модель гибридных центрических войн, которые наносят урон и расшатывают ситуацию в той или иной стране в интересах определенных государств. Эта модель наносит точечные удары по пяти направлениям – правительство, производство, инфраструктура и коммуникации, а также население и вооруженные силы, причем, по каждому из этих направлений разведслужбами и неправительственными организациями проводится отдельная работа.

- При работе с каждым из этих направлений используются узловые внутренние и региональные проблемы, которые создают предпосылки для построения будущих форм ведения войны, где используются три элемента. Первый – моральная или идеологическая война, т.е. разрушение воли противника к достижению победы путем его отделения от действительных или потенциальных союзников, а также внутренний подрыв системы его ценностей и взглядов. Второй – это ментальная война, при которой осуществляется деформация и искажение восприятия реальности противником на основе дезинформации, заложенной в ложной матрице, распространяемой через социальные медиа, IT-технологии и т.д. И третий элемент – это физическое разрушение ресурсов, которое порой осуществляется руками самого противника по рекомендациям иностранных экспертов, - рассказал ветеран спецслужб.

Говоря о целях западных проектировщиков, он обратил внимание, что они не являются конспирологическими и открыто декларируются Вашингтоном – противостояние России и Китаю, которые США намерены "перевоспитать" и заставить идти их в рамках своей политики.

- Нас ждут серьезные испытания не завтра или послезавтра, а уже сегодня. Выборы и референдум могут стать теми самыми триггерами, которые могут использовать иностранные государства для дестабилизации ситуации, - отметил Юрий Погиба.