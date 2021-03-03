Говядина от 390, яйца по 85 сомов - какие будут цены на ярмарке в Бишкеке

Следующая ярмарка сельхозпродукции в Бишкеке состоится 6-7-марта. Организаторами выступает Министерство сельского, водного хозяйства и территориального развития КР.
Адреса:
Цены на продукцию на ярмарке:
Говядина - 390-405 сом
Конина - 380-390 сом
Баранина – 400-405 сом
Курятина – 200-210 сом
Растительное масло - 120-125 сом
Яйца 10 штук - 85-88 сом
Домашняя яйцо 10 штук – 90-95 сомов
Сахар – 55-60 сом
Рис - 55-60 сом
Яблоко - 30-50 сом
Морковь – 12-15 сом
Картофель - 22-25 сомов
Репчатый - 15-16 сом.
Цены на молоко и молочные продукты, муку и мучные изделия и другие продукты будут на 10-15% ниже рыночных.
Компании активно участвующие в ярмарке:
ОсОО "Альфа Трейд", ОсОО "Бай Элим", ОсОО "Витал Виста", ОсОО "Эко Чикен", ОсОО "Алайку Органик", ОсОО "Айзи", ОсОО "КазГрейн", ОсОО "Три-Т" и ОсОО "Соц Агро".
Для получения дополнительной информации: 0704 25 25 55, 0222 55 55 21, 0550604060.