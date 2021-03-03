Говядина от 390, яйца по 85 сомов - какие будут цены на ярмарке в Бишкеке

Следующая ярмарка сельхозпродукции в Бишкеке состоится 6-7-марта. Организаторами выступает Министерство сельского, водного хозяйства и территориального развития КР.

Адреса:

Октябрьская районная администрация 12 микрорайонов, улица А. Токомбаева-Н.Джетикашкаева; Администрация Первомайского района на пересечении улиц И. Раззакова-Киев, Токтогул; Администрация Свердловского района по ул. Т. Айтматова-Токтогула.

Цены на продукцию на ярмарке:

Говядина - 390-405 сом

Конина - 380-390 сом

Баранина – 400-405 сом

Курятина – 200-210 сом

Растительное масло - 120-125 сом

Яйца 10 штук - 85-88 сом

Домашняя яйцо 10 штук – 90-95 сомов

Сахар – 55-60 сом

Рис - 55-60 сом

Яблоко - 30-50 сом

Морковь – 12-15 сом

Картофель - 22-25 сомов

Репчатый - 15-16 сом.

Цены на молоко и молочные продукты, муку и мучные изделия и другие продукты будут на 10-15% ниже рыночных.

Компании активно участвующие в ярмарке:

ОсОО "Альфа Трейд", ОсОО "Бай Элим", ОсОО "Витал Виста", ОсОО "Эко Чикен", ОсОО "Алайку Органик", ОсОО "Айзи", ОсОО "КазГрейн", ОсОО "Три-Т" и ОсОО "Соц Агро".

Для получения дополнительной информации: 0704 25 25 55, 0222 55 55 21, 0550604060.