Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 101.90 - 102.90

Говядина от 390, яйца по 85 сомов - какие будут цены на ярмарке в Бишкеке

291  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Следующая ярмарка сельхозпродукции в Бишкеке состоится 6-7-марта. Организаторами выступает Министерство сельского, водного хозяйства и территориального развития КР.

Адреса:

  1. Октябрьская районная администрация 12 микрорайонов, улица А. Токомбаева-Н.Джетикашкаева;
  2. Администрация Первомайского района на пересечении улиц И. Раззакова-Киев, Токтогул;
  3. Администрация Свердловского района по ул. Т. Айтматова-Токтогула.

Цены на продукцию на ярмарке:

Говядина - 390-405 сом

Конина - 380-390 сом

Баранина – 400-405 сом

Курятина – 200-210 сом

Растительное масло - 120-125 сом

Яйца 10 штук - 85-88 сом

Домашняя яйцо 10 штук – 90-95 сомов

Сахар – 55-60 сом

Рис - 55-60 сом

Яблоко - 30-50 сом

Морковь – 12-15 сом

Картофель - 22-25 сомов

Репчатый - 15-16 сом.

Цены на молоко и молочные продукты, муку и мучные изделия и другие продукты будут на 10-15% ниже рыночных.

Компании активно участвующие в ярмарке:

ОсОО "Альфа Трейд", ОсОО "Бай Элим", ОсОО "Витал Виста", ОсОО "Эко Чикен", ОсОО "Алайку Органик", ОсОО "Айзи", ОсОО "КазГрейн", ОсОО "Три-Т" и ОсОО "Соц Агро".

Для получения дополнительной информации: 0704 25 25 55, 0222 55 55 21, 0550604060.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397999
Теги:
Минсельхоз, мясо-молочная продукция, сельское хозяйство, цены, ярмарка, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  