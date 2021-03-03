Как голосовали депутаты по законопроекту о проведении референдума

Депутаты Жогорку Кенеша в первом чтении поддержали законопроект о назначении референдума по принятию новой Конституции.

На заседании во время голосования были зарегистрированы 96 депутатов. Из них 87 проголосовали "за", 9 - "против".

Согласно инициативе проект Конституции будет вынесен на референдум 11 апреля. В тексте нового основного закона устанавливается президентская форма правления. За такую модель управления государством высказались 89% избирателей во время референдума по выбору формы правления.