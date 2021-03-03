"О!Деньги": оплата более 800 сервисов и моментальные переводы на карты!

Кошелек "О!Деньги" в приложении "Мой О!" –– это надежный помощник в вашем смартфоне, который позволяет удобно оплачивать более 800 сервисов, переводить средства на другие кошельки и карты, пополнять счета, погашать кредиты и получать приятные бонусы!

Пополнить кошелек "О!Деньги" можно в большинстве платежных терминалов страны. Для удобства пользователей оплата услуг также доступна прямо с баланса телефона или с добавленной банковской карты.

"О!Деньги" помогает:

Бесконтактно оплачивать:

Коммунальные услуги всех регионов, интернет, мобильную связь, онлайн-игры без комиссии; Штрафы с камер и выписанные вручную, налоги, патенты; Доставку еды, цветов, подарков и заказы в онлайн-магазинах; Счета в кафе, покупки в сети "Народный", Globus и других магазинах, топливо на АЗС.

Моментально переводить:

На Qiwi, "Элсом", Mbank, "Компаньон" и другие кошельки; На все карты "Элкарт", а также карты Visa DemirBank, Optima Bank, "РСК банк", "Бай Тушум" и др.; На карты банков Казахстана, Таджикистана и России; На единую платежную карту "Тулпар".

Погашать кредиты:

Банков: DemirBank, "Дос-Кредобанк", "Финка банк", "Бакай Банк", "Бай Тушум", "КБ Кыргызстан", "РСК Банк"; МКК и МФК: "АБН", "Байлык финанс", "Биринчи МФК", "Арыш Инвест" и других учреждений.

Получать бонусы:

При оплате через "О!Деньги" можно получать бонусы, копить их и оплачивать ими счета и покупки у партнеров бонусной программы.

Но и это еще не все! За онлайн-идентификацию кошелька можно получить 10 ГБ интернета в подарок*! Подробнее здесь.

Для того, чтобы начать пользоваться кошельком, достаточно установить "Мой О!" по ссылке и пройти простую регистрацию.

Более миллиона кыргызстанцев уже пользуются приложением "Мой О!".

Начните и вы!

*Акция действует по 31 марта 2021 года для абонентов линейки тарифных планов "Переходи на О!", "Твой Суперноль" и "Твой ноль".

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817