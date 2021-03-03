"О!Деньги": оплата более 800 сервисов и моментальные переводы на карты!

Кошелек "О!Деньги" в приложении "Мой О!" –– это надежный помощник в вашем смартфоне, который позволяет удобно оплачивать более 800 сервисов, переводить средства на другие кошельки и карты, пополнять счета, погашать кредиты и получать приятные бонусы!
Пополнить кошелек "О!Деньги" можно в большинстве платежных терминалов страны. Для удобства пользователей оплата услуг также доступна прямо с баланса телефона или с добавленной банковской карты.
"О!Деньги" помогает:
Бесконтактно оплачивать:
Моментально переводить:
Погашать кредиты:
Получать бонусы:
При оплате через "О!Деньги" можно получать бонусы, копить их и оплачивать ими счета и покупки у партнеров бонусной программы.
Но и это еще не все! За онлайн-идентификацию кошелька можно получить 10 ГБ интернета в подарок*! Подробнее здесь.
Для того, чтобы начать пользоваться кошельком, достаточно установить "Мой О!" по ссылке и пройти простую регистрацию.
Более миллиона кыргызстанцев уже пользуются приложением "Мой О!".
Начните и вы!
*Акция действует по 31 марта 2021 года для абонентов линейки тарифных планов "Переходи на О!", "Твой Суперноль" и "Твой ноль".
Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817