Омурбек Текебаев лишился депутатского мандата

Сегодня Верховный суд оставил в силе прежние судебные решения по мандату Омурбека Текебаева. Об этом сообщает информационный портал super.kg со ссылкой на Верховный суд.

Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского административного суда и Бишкекского городского суда о признании недействительным постановления ЦИК о возврате депутатского мандата О. Текебаеву.

Напомним, активист Темирлан Ормуков обращался в Административный суд Бишкека, заявляя о незаконности возврата мандата Текебаеву. 23 ноября Административный суд рассмотрел иск и признал недействительным постановление ЦИК. Бишкекский горсуд оставил в силе решение Административного суда.