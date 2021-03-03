Завтра рассмотрят вопрос о привлечении Калиевой к уголовной ответственности

Дисциплинарная комиссия при Совете судей КР завтра, 4 марта, рассмотрит вопрос о привлечении к уголовной ответственности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой.

Вопрос внесен в повестку дня заседания.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о привлечении к уголовной ответственности бывшего председателя Военного суда Нурланбека Ашымбекова.

Напомним, сегодня пресс-служба ГКНБ распространило заявление, в котором ведомство обвинило Калиеву в затягивании процедуры. В пресс-службе Верховного суда пояснили, что председатель болеет, что подтверждает справка медицинского учреждения.

Известно, что Гульбару Калиеву подозревают в причастности к делу, связанному с коррупцией при внедрении АИС "Местный суд". Согласно статусу судей, их привлечение к уголовной ответственности и любые следственные действия могут производиться лишь после разрешения Дисциплинарной комиссии. Представление от генерального прокурора в отношении Калиевой поступило в комиссию еще в декабре прошлого года.