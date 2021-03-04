Объединение НЦПП и омбудсмена ухудшит ситуацию с пытками?

Национальный центр по предупреждению пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (НЦПП) на днях могут объединить с институтом омбудсмена. Это будет означать, что Кыргызстан отказывается от международных обязательств в части соблюдения стандартов прав и свобод человека.

О возможном слиянии двух государственных структур еще в начале февраля заговорили правозащитники. Активисты выступили с открытым письмом на имя главы государства с просьбой не поддерживать инициативу Минфина по объединению Наццентра по предупреждению пыток и института омбудсмена.

Они выразили озабоченность тем, что "отказ от соблюдения требований международных договоров повлечет за собой формирование устойчивого негативного имиджа и создаст преграду к стремлениям международных организаций в инвестирование в правоохранительную сферу Кыргызстана".

Кроме того, подобная оптимизация почти наверняка ухудшит ситуацию с пытками в закрытых учреждениях республики, поскольку ни для кого не секрет, что должность омбудсмена в Кыргызстане больше политическая, чем правозащитная.

Надо отметить, на работу наццентра ежегодно выделяется менее 12 миллионов сомов. Не так уж много, если припомнить, что изначально на президентскую инаугурацию планировалось потратить больше.

При этом наццентр - единственный независимый орган в Кыргызстане, который имеет право проверять в любое время без предупреждения традиционные и нетрадиционные места лишения и ограничения свободы. Это ИВС, колонии, тюрьмы, центры принудительного лечения больных психическими заболеваниями, воинские части, дома–интернаты для пожилых людей и инвалидов и т.д. Действие мандата национального центра распространяется почти на 500 учреждений во всей республике.

- Сейчас в штате нашей организации 26 человек. Их работа заключается в том, чтобы ежедневно выезжать на места, в том числе срочно, по сигналам о пытках и жестоком обращении в местах лишения и ограничения свободы, - говорит директор наццентра Бакыт Рысбеков.

По его словам, в случае расформирования НЦПП и объединения его с аппаратом омбудсмена количество сотрудников сократится до пяти человек. Очевидно, что они не смогут выполнять даже половину тех задач, с которыми центр справляется сегодня.

Как стало известно "Вечерке", официального извещения о расформировании НЦПП пока не поступило.

Однако если механизм по предупреждению пыток все–таки сломают, то экономия от отсутствия необходимости финансировать работу НЦПП получится намного менее ощутимой. Объясняется это просто: превентивные меры по искоренению пыток обходятся государству намного дешевле, чем их расследование и устранение последствий.