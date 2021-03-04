В Бишкеке за угон автомашины задержан член ОПГ

Оперативниками столичной криминальной милиции задержан подозреваемый в совершении автоугона, находившийся в розыске и состоящий на оперативном учете как член ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

27 февраля в УВД Первомайского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин С.У 1986 года рождения о том, что в ночь с 26 на 27 февраля 2021 года неизвестные лица неправомерно завладели автомашиной марки "Хонда Фит", припаркованного возле дома по улице Коенкозова, после чего скрылись на угнанном автомобиле в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района г. Бишкек по статье 206 (Угон автомототранспортного средства) УК Кыргызской Республики.

В ходе следственных действий и розыскных мероприятий, оперативниками криминальной милиции ГУВД г. Бишкек по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан гражданин Г.Т. 1986 года рождения, который находился в розыске, также состоящий на оперативном учете МВД как активный член ОПГ. Он доставлен в следственную службу УВД Первомайского района, где в порядки статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Ранее угнанный автомобиль марки "Хонда Фит" возвращен владельцу.

В данное время продолжаются следственные действия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.