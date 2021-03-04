"О!Деньги" –– надежный сервис по приему онлайн-платежей для вашего бизнеса!

При переходе на безналичный расчет предпринимателям крайне важно подобрать надежный финансовый инструмент, соответствующий всем требованиям и потребностям бизнеса.

Одним из безопасных и надежных платежных сервисов является кошелек "О!Деньги", позволяющий принимать оплату за товары и услуги онлайн с последующим перечислением денежных средств на расчетный счет компании, а также возможностью снятия наличных с помощью карт "Элкарт", Visa или Mastercard.

Бесконтактные платежи с помощью кошелька "О!Деньги" в приложении "Мой О!" –– это удобный способ оплаты для клиента и своевременное финансовое решение для бизнеса.

Основные преимущества приема онлайн-платежей с помощью сервиса "О!Деньги":

Возможность оплачивать товары и услуги бесконтактно, даже не выходя из дома, с баланса телефона, кошелька или с добавленной банковской карты; Сервис "О!Деньги" доступен более 3 млн абонентов Мобильного оператора О! и абонентам других операторов круглосуточно в любой точке мира; Своевременное перечисление денежных средств на расчетный счет компании; Прозрачная онлайн-отчетность; Быстрое подключение.

Как стать партнером? Всего 3 простых шага:

Предоставление учредительных документов. Подписание договора. Обучение сотрудников.

"О!Деньги" – удобно для клиента, выгодно для бизнеса!

Наши контакты: +996 700 001 467, dengi@dengi.kg.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817