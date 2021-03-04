Садыр Жапаров наградил единственного манасчи Казахстана орденом "Достук"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 3 марта в г. Нур-Султан встретился с единственным сказителем эпоса "Манас" в Казахстане Баянгали Алимжановым.

Глава государства выразил благодарность манасчи Баянгали Алимжанову за перевод эпоса "Манас" на казахский язык, который тем самым внес огромный вклад в развитие и популяризацию жемчужины кыргызского народного творчества.

Как сообщили в отделе информационной политики аппарата президента, Садыр Жапаров вручил Алимжанову государственную награду Кыргызской Республики - орден "Достук".

Манасчи Баянгали Алимжанов отметил, что перевел эпос "Манас" для его популяризации и широкого распространения среди молодого поколения казахстанцев, так как считает, что современная молодежь должна знать данный уникальный эпос.

Баянгали Алимжанов родился 16 октября 1954 года в Степняк-Енбекшильдерском районе Кокшетауской области Казахской ССР в семье рядового рабочего. После окончания средней школы продолжил обучение на кафедре казахского языка и литературы филологического факультета Казахского государственного университета им. Кирова в г. Алматы.

По сей день Баянгали Алимжанов - единственный манасчи в Казахстане. С 1984 по 2004 год Баянгали Алимжанов участвовал в сотнях национальных, международных и местных соревнованиях, является многократным призером различных конкурсов.