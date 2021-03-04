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Погиб олимпийский чемпион - уроженец Кыргызстана Александр Блинов

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- Вячеслав Аникин
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При не выясненных пока обстоятельствах погиб заслуженный мастер спорта СССР по конному спорту, уроженец Кыргызстана, Александр Блинов. Ему было 66 лет.

Он пропал еще 9 февраля. Как сообщили друзья спортсмена, в этот день Блинов вышел из своего дома в селе Андреевское, что в Подмосковье, и направился на работу в конно-спортивный клуб "Высота", который находится в Можайске, но там он не появился. На ноги была поднята вся подмосковная полиция, но из-за снегопада поиски оказались безуспешными. Лишь 2 марта, когда снег растаял, тело олимпийского чемпиона, было обнаружено случайными прохожими в 150 метров от села Андреевское.

В этой истории много непонятного. По свидетельствам очевидцев, Александр Блинов в Можайске взял такси для того, чтобы вернуться домой, но водитель отказался доезжать до Андреевского из-за снегопада. Впрочем, есть и другие версии о событиях в последние часы и минуты жизни этого выдающего спортсмена, нашего земляка.

Александр Блинов стал заниматься конным спортом во Фрунзе под руководством участника двух олимпиад, самого опытного наставника Сайботтала Мурсалимова. Опытный тренер сразу же подметил большие способности мальчишки к этому виду спорта. Саша Блинов был спокоен, расчетлив, умел подчинить себе любую лошадь. Он становился многократным чемпионом республики, затем в составе сборной СССР побеждал на международных= турнирах. А в 1980 году на Олимпиаде в Москве в состязаниях по конному троеборью в личном зачете завоевал на коне по кличке Глазун серебряную медаль, в командных состязаниях - золото.

В 1982 году по приглашению руководителей Федерации конного спорта СССР уехал в Москву, затем в течение пять лет воспитывал мастеров конного спорта Италии, а вернувшись, продолжил работать тренером в российских конных клубах.

Похороны Александра Блинова пройдут в субботу, 6 марта.


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URL: https://www.vb.kg/398023
Теги:
погибшие, Россия, спорт, похороны, Кыргызстан, пропавшие без вести
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