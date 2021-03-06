Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит высказался по новому Указу Садыра Жапарова

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит выражает свою поддержку и готовность оказать содействие реализации подписанного накануне Президентом КР Садыром Жапаровым Указа "О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства".
Он отмечает, что принятие данного Указа является исключительно актуальным и важным шагом, учитывая объективные трудности, существующие в предпринимательской среде на сегодняшний день.
- Данный Указ является логичным и своевременным продолжением политики по защите прав предпринимателей, обозначенной в Указе Президента Кыргызской Республики "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов" от 29 января 2021 года. Скорейшая реализация положений данных Указов позволит значительно сократить влияние некоторых системных ошибок предпринимательской среды Кыргызской Республики, выявленных бизнес-омбудсменом и озвученных им на различных экономических площадках. К таким относятся: усилившееся давление фискальных и правоохранительных органов на субъекты предпринимательства, непоследовательность решений, принимаемых государственными органами, отмена ими ранее принятых решений, незаконное и необоснованное принятие решений в пользу государства, а не бизнеса, - говорится в информации.
По мнению бизнес-омбудсмена, принятие Указа свидетельствует о четком понимании необходимости принятия безотлагательных действий по защите прав субъектов предпринимательства и символизирует политическую волю для принятия решительных мер со стороны руководства страны. Об этом свидетельствуют следующие пункты, отмеченные в Указе:
Принимая во внимание отмеченные в Указе положительные моменты, Бизнес-омбудсмен просит руководство государства дополнительно обратить внимание на:
Уполномоченное лицо по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (бизнес-омбудсмен) и его секретариат готовы оказать любую необходимую поддержку в рамках своих полномочий для обеспечения скорейшей реализации Указа и значительного улучшения условий для ведения предпринимательской деятельности в стране.