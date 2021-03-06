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Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит высказался по новому Указу Садыра Жапарова

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- Виктория Гунгер
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Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит выражает свою поддержку и готовность оказать содействие реализации подписанного накануне Президентом КР Садыром Жапаровым Указа "О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства".

Он отмечает, что принятие данного Указа является исключительно актуальным и важным шагом, учитывая объективные трудности, существующие в предпринимательской среде на сегодняшний день.

- Данный Указ является логичным и своевременным продолжением политики по защите прав предпринимателей, обозначенной в Указе Президента Кыргызской Республики "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов" от 29 января 2021 года. Скорейшая реализация положений данных Указов позволит значительно сократить влияние некоторых системных ошибок предпринимательской среды Кыргызской Республики, выявленных бизнес-омбудсменом и озвученных им на различных экономических площадках. К таким относятся: усилившееся давление фискальных и правоохранительных органов на субъекты предпринимательства, непоследовательность решений, принимаемых государственными органами, отмена ими ранее принятых решений, незаконное и необоснованное принятие решений в пользу государства, а не бизнеса, - говорится в информации.

По мнению бизнес-омбудсмена, принятие Указа свидетельствует о четком понимании необходимости принятия безотлагательных действий по защите прав субъектов предпринимательства и символизирует политическую волю для принятия решительных мер со стороны руководства страны. Об этом свидетельствуют следующие пункты, отмеченные в Указе:

  1. усиление работы по выявлению, пресечению деятельности и привлечению к персональной ответственности правоохранительных органов, осуществляющих незаконные проверки и иным образом препятствующих деятельности предпринимателей;
  2. внесению изменений и дополнений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, направленных декриминализацию экономических преступлений.

Принимая во внимание отмеченные в Указе положительные моменты, Бизнес-омбудсмен просит руководство государства дополнительно обратить внимание на:

  1. необходимость привлечения к персональной ответственности за незаконные действия, влекущие к убыткам предпринимателей не только сотрудников правоохранительных органов, ответственных за исполнение приказов, но и руководителей правоохранительных органов;
  2. важность внедрения принципа справедливой и соотносимой с нанесенным ущербом персональной ответственности сотрудников не только правоохранительных органов, но и иных органов государственной власти;
  3. немаловажность обеспечения обязательности, обоснованности и всеобщей прозрачности применения механизма, затронутого в пункте 4 Указа (Временные правила регистрации проверок, проводимых правоохранительными органами и органами налоговой службы в отношении субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления);
  4. в дополнение к положениям, изложенным в пункте 6 Указа, необходимость исключения или внесения изменений дополнений в п. 4 ч. 1 ст. 35 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в целях устранения возможности проведения незаконных и необоснованных проверок со стороны правоохранительных органов, имеющих место несмотря на запрет на проверки субъектов предпринимательства правоохранительными органами,
  5. предусмотренный постановлением Правительства № 602 от 11 декабря 2020 года;
  6. необходимость сокращения излишнего и необоснованного применения арестов руководителей и сотрудников компаний, необходимость применения практики залогов в качестве меры пресечения.

Уполномоченное лицо по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (бизнес-омбудсмен) и его секретариат готовы оказать любую необходимую поддержку в рамках своих полномочий для обеспечения скорейшей реализации Указа и значительного улучшения условий для ведения предпринимательской деятельности в стране.


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URL: https://www.vb.kg/398025
Теги:
бизнес, закон, Кыргызстан, бизнес-омбудсмен, Садыр Жапаров
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