Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 101.90 - 102.90

Галина Байтерек: Страница Садыра Жапарова на Facebook была взломана

303  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Страница Садыра Жапарова в Фейсбук была взломана, он не имеет никакого отношения к последним комментариям. Об этом заявила пресс-секретарь президента Галина Байтерек.

Она разъяснила ситуацию относительно последних комментариев, оставленных со страницы главы государства в социальных сетях.

"Личная страница президента Садыра Жапарова в социальной сети Фейсбук была взломана неизвестными. Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами. Глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Фейсбук. Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания", - сказала Галина Байтерек.

Отметим, накануне в соцсетях под публикацией СМИ, где депутат ЖК Дастан Бекешев критикует проект новой Конституции КР, от имени президента был оставлен оскорбительный комментарий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398026
Теги:
Дастан Бекешев, Садыр Жапаров, президент, социальные сети, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  