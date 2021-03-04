Галина Байтерек: Страница Садыра Жапарова на Facebook была взломана

Страница Садыра Жапарова в Фейсбук была взломана, он не имеет никакого отношения к последним комментариям. Об этом заявила пресс-секретарь президента Галина Байтерек.

Она разъяснила ситуацию относительно последних комментариев, оставленных со страницы главы государства в социальных сетях.

"Личная страница президента Садыра Жапарова в социальной сети Фейсбук была взломана неизвестными. Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами. Глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Фейсбук. Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания", - сказала Галина Байтерек.

Отметим, накануне в соцсетях под публикацией СМИ, где депутат ЖК Дастан Бекешев критикует проект новой Конституции КР, от имени президента был оставлен оскорбительный комментарий.