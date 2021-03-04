Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 101.90 - 102.90

В Оше мужчина шантажировал девушку голыми фото. Требовал 50 тысяч сомов

381  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше задержан 28-летний мужчина, шантажировавший девушку "голыми фотками". Об этом сообщает пресс-служба УВД города Ош.

По данным следствия, в конце октября 2020 года мужчина после ссоры со своей знакомой 1995 года рождения, обманом заставил ее встретиться "в последний раз", где угрожая ножом посадил в свою машину и увез в отель. Там он под угрозой убийства, заставил девушку раздеться догола и снял ее на мобильный телефон.

"Пострадавшая закрывала лицо руками, но подозреваемый насильно убрал ее руки с лица и заставил позировать для фото обнаженной. Потом он потребовал у девушки 50 тысяч сомов, иначе грозился отправить фото ее родителям и родственникам, а также выложить в Интернет", - рассказывают в УВД.

Пострадавшая написала заявление в Ак-Бууринское отделение милиции. И 3 марта был задержан житель города Ош, 1993 года рождения. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 203 (вымогательство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Завтра, 5 марта, Ошский горсуд изберет подозреваемому меру пресечения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398032
Теги:
вымогательство, задержание, Интернет, Ош, социальные сети, уголовная ответственность, фотография, шантаж, Кыргызстан, ГУВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  