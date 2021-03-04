В Оше мужчина шантажировал девушку голыми фото. Требовал 50 тысяч сомов

В Оше задержан 28-летний мужчина, шантажировавший девушку "голыми фотками". Об этом сообщает пресс-служба УВД города Ош.

По данным следствия, в конце октября 2020 года мужчина после ссоры со своей знакомой 1995 года рождения, обманом заставил ее встретиться "в последний раз", где угрожая ножом посадил в свою машину и увез в отель. Там он под угрозой убийства, заставил девушку раздеться догола и снял ее на мобильный телефон.

"Пострадавшая закрывала лицо руками, но подозреваемый насильно убрал ее руки с лица и заставил позировать для фото обнаженной. Потом он потребовал у девушки 50 тысяч сомов, иначе грозился отправить фото ее родителям и родственникам, а также выложить в Интернет", - рассказывают в УВД.

Пострадавшая написала заявление в Ак-Бууринское отделение милиции. И 3 марта был задержан житель города Ош, 1993 года рождения. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 203 (вымогательство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Завтра, 5 марта, Ошский горсуд изберет подозреваемому меру пресечения.