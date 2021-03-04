Российские театры возобновят гастроли в Кыргызстан

В РФ подготовлен Всероссийский гастрольно-концертный план театров и национальных коллективов страны на 2021 год. Им предусмотрены и их гастроли и за рубеж, в том числе в Кыргызстан.

Как отметили в Министерстве культуры РФ, такой план, сформированный по единым правилам, сформирован впервые за последние 30 лет. В нем отражены гастроли по двум направлениям – театр ("Большие гастроли") и государственные национальные коллективы ("Мы – Россия").

"Всероссийский единый план мы начали активно готовить ещё в прошлом году. "Росконцерт" получил свыше 500 заявок от государственных организаций на поддержку гастрольно-концертной деятельности. Такое рекордное количество запросов говорит о том, что потребность в гастролях различных творческих коллективов страны растет год от года. В свою очередь, мы готовы поддерживать расширение географии", – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что в поисках новых возможностей в дополнение к традиционным программам – федеральной, зарубежной, межрегиональной, студенческой и детско-юношеской, а также гастролям национальных коллективов в этом году добавится и новое направление. Это направление будет осуществлять поддержку гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров. Всего в 2021 году в гастрольных проектах примут участие 250 театров и 26 национальных коллективов.

"Мы делаем ещё один важный шаг – начинаем оказывать серьёзную поддержку в гастролях частным театрам. Более того, продолжается активная работа для реализации гастрольной деятельности национальных хореографических и хоровых коллективов, вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца. По сути, начиная с реализации всероссийского гастрольно-концертного плана в 2021 году, мы с уверенностью можем утверждать, что Министерством культуры России воссоздаётся одно из главных достижений прошлого – единая гастрольная система страны, которая формируется по понятным, прозрачным правилам и охватывает всю территорию России", – отметила министр.

Предусмотрено и укрепление сотрудничества в театральной сфере с зарубежными государствами. Среди участников этого направления, как сообщается, – русскоязычные театры из Азербайджана, Узбекистана, Южной Осетии, Абхазии, Грузии, Кыргызстана, Латвии, Эстонии, других стран.

Напомним, что Кыргызстан уже в течение лет участвует во Всероссийской театральной программе "Большие гастроли РФ", которая предусматривает и такой обмен. Стартовавшая в 2015 году, программа состоит из двух частей: гастроли ведущих российских театров в странах ближнего зарубежья и гастроли русских театров ближнего зарубежья в России. В рамках этого проекта в Кыргызстане в 2019 году побывал коллектив Российского государственного академического театра драмы имени Ф.Волкова (Ярославль), который в 2020 году отметил 270-летие. В свою очередь, артисты Национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова из Бишкека познакомили со своими постановками зрителей на Южном Урале.

В минувшем году, связанным с пандемией, программа продолжилась в онлайн-формате. Показы спектаклей проходили в записи, а также в прямом эфире. За три с половиной месяца "Больших гастролей-онлайн" было показано 109 спектаклей 79 театров из 47 субъектов России, которые могли посмотреть и жители Кыргызстана.