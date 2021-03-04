Политолог отметил особенности поездки главы КР в Москву

Особенностью поездки президента КР Садыра Жапарова в Москву стало то, что впервые вместе с главой государства в официальной делегации были практически все руководители министерств и ведомств страны. Это свидетельствует о конкретных планах, которые будут реализовывать страны в ближайшее время. Об этом на онлайн конференции "Итоги визита президента КР в РФ: основные направления и перспективы межгосударственного сотрудничества Кыргызстана и России в 2021 году" сообщил политолог Игорь Шестаков.

Он отметил, что визит главы КР в Москву, несмотря на статус рабочей поездки, прошел на высоком уровне в атмосфере взаимопонимания, открытости и доверия.

- На протяжении всего 2020 года РФ оказывало поддержку республики в борьбе с пандемией, неслучайно в центре внимания на высшем уровне были поставки в КР российской вакцины "Спутник V". В целом же этот визит можно назвать презентацией "дорожной карты" сотрудничества новых властей КР с РФ, - добавил Игорь Шестаков.

Отметим, мероприятия организовано Клубом региональных экспертов "Пикир".