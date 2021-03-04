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Ели салат, бешбармак, пили спирт. Количество жертв отравления возросло до 6

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- Оксана Гут
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От отравления в Аксыйском районе скончались еще трое человек. Пресс-служба Минздрава КР, рассказала подробности происшествия.

4 марта в период с 03:00 до 04:30 часов в Аксыйскую территориальную больницу обратились четверо пострадавших с пищевым отравлением, из которых трое пострадавших скончались несмотря на реанимационные мероприятия. Один пострадавший продолжает получать лечение в отделении терапии Аксыйского ТБ. Состояние медиками оценивается как стабильное, средней тяжести. Кроме этого трое пострадавших скончались дома.

По оперативным данным Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 2 марта в период с 13:30 до 16:30 часов 19 человек (жители с. Кара-Суу) обедали в кафе, находящимся на территории Кара-Джигачского а/о Аксыйского района. По словам пострадавших, в пищу употребляли салат, бешбармак и пили спирт разведенный водой.

"В настоящее время бригада специалистов Аксыйского Центра госсанэпидемнадзора и территориальной больницы совместно проводят эпидрасследование и подворовой обход остальных участников застолья. Дополнительная информация будет дана по итогам эпидрасследования", - отметила Бубужан Арыкбаева, начальник Управления профилактики неинфекционных заболеваний и санитарного надзора ДНЗиГСЭН.


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URL: https://www.vb.kg/398038
Теги:
Аксыйский район, Джалал-Абадская область, отравление, погибшие, продовольствие, Кыргызстан, пострадавшие, больница
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