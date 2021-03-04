В Санкт-Петербурге внедрили систему адаптации для детей мигрантов

В школах Санкт-Петербурга создана система адаптации детей иностранных граждан, проживающих здесь. Результаты этой работы подвел на заседании Антитеррористической комиссии губернатор северной столицы РФ Александр Беглов, сообщают местные СМИ.

Как отмечалось на заседании, такая работа ведется по нескольким направлениям, предусматривающих как обучение русскому языку, так и социализации в целом. Для этого в каждом районе города создан психолого-педагогический медико-социальный центр, где с детьми-инофонами (ребята, чьи семьи недавно мигрировали из стран ближнего зарубежья – VB.KG) и их родителями работает команда специалистов.

В школах и дошкольных учреждениях для таких учащихся организован образовательный и воспитательный процесс по индивидуальному учебному плану, психолого-педагогическое сопровождение, а также бесплатное дополнительное образование. Необходимую консультационно-методическую поддержку могут получить и родители этих детей.

Кроме того, проводятся специальные просветительские мероприятия, цель которых – сформировать и развить у подрастающего поколения уважение к культуре и верованиям других национальностей.

Губернатор назвал главной отличительной чертой образовательной системы в Санкт-Петербурге открытость и готовность к использованию поликультурного подхода, выразил убежденность, что каждому школьнику нужно обеспечить комфортные условия для учёбы. "Мы должны научить каждого ребенка понимать и ценить своеобразие культур других народов, сохраняя при этом свою культуру", - подчеркнул Александр Беглов.

Как сообщал "Вечернему Бишкеку" почетный консул Кыргызстана в Санкт-Петербурге Таалайбек Абдиев, кыргызская диаспора здесь исчисляется несколькими десятками тысяч человек. Они заняты в ряде отраслей, студенты-кыргызстанцы обучаются в городских вузах, включая Санкт-Петербургский госуниверситет. Трудовые мигранты из КР трудятся и на объектах, расположенных на территории Ленинградской области.