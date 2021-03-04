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"После принятия новой Конституции КР президент не превратится в хана"

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- Сыягуль Караман
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10 января Кыргызстан выбрал президентскую форму правления. Неправильно думать, что после принятия новой Конституции президент превратится в хана. Так считает политолог Алмазбек Акматалиев. В ходе осуждения проекта Основного закона в эфире госканала он отметил, что вместе с широкими полномочиями, у главы государства и ответственности будет больше. Один человек будет ответственным за все, что происходит в стране. По мнению Акматалиева, в новой редакции Конституции суды станут самостоятельными, свободными, парламент - сильная политическая фигура и игрок, так как без согласия Жогорку Кенеша президент не может назначать и увольнять судей, Генпрокурора, членов кабмина.

"Никто не давит или заставляет парламент принять Конституцию, народ сам будет решать. 10 января кыргызстанцы сделали свой выбор – поддержали президентскую форму правления. В новой редакции Конституции это надо учесть. Депутаты должны уважать выбор народа, и в таком ключе они должны ее подготовить к Референдуму. Обсуждения идут вокруг текста Основного закона, он неидеален и невозможно достичь идеала. Главное содержание, философия – президентское правление. Основные права граждан остались. Раньше не было ответственной ветви власти, а без этого не было ни экономики, ни инвестиций, ни развития страны в целом", - считает политолог.

Как он объяснил, по принятой Конституции 2010 года никто ни за что не отвечал. "К сожалению, надежды народа на партийный парламент не оправдались, партии не потянули страну к развитию. А причина в том, что не было так таковых политических партий, просто 5-6 политиков собирались, красиво называли организацию, вносили деньги и шли на выборы", - подчеркнул Акматалиев.

Так же по словам политолога, одним из оснований для импичмента президента может послужить "незаконное вмешательство президента в деятельность Жогорку Кеңеша и судебных органов". Это мощный сдерживающий фактор не только для самого президента, но и его администрации, кабинета министров и его главы. Ведь любое их движение повлиять незаконным образом на решения судей или Жогорку Кенеша может рикошетом ударить по имиджу президента, отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/398045
Теги:
Конституция, Алмазбек Акматалиев
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