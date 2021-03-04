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"Помогите найти сестру". Вся надежда на Ташиева

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- Мария Стрельцова
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Айпери Айдаровна Маширапова ищет свою младшую сестру Айнуску Айдар кызы. Она вышла из дома 28 февраля и не вернулась. Они проживают по адресу г. Бишкек, Кызыл-Аскер, ул. Орозова, 87. Сестры родом из села Кенеш Кара-Кульджинского района Ошской области, в столице снимают квартиру. Потерявшаяся Айнуска страдает слабоумием. Не сможет сказать свой адрес, с собой у нее нет телефона, она не умеет им пользоваться. Машираповы уже обращались в Свердловский РОВД, по их словам, милиция не смогла им помочь. Ее фотографию разместили вокруг Ошского базара. Сестра ее ищет повсюду, отчаявшись она обратилась к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.


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URL: https://www.vb.kg/398047
Теги:
Камчыбек Ташиев
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