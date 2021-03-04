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Санинспекция патрулирует Бишкек и штрафует

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- Мария Стрельцова
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Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии города Бишкек продолжает работу по борьбе с нарушителями правил благоустройства, чистоты и порядка в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По обращению горожан инспекторами СЭИ проведена проверка конечной остановки маршрутных такси №212 и №137 на пересечении улицы Патриса Лумумбы и Талды-Суйского переулка. Здесь водители компаний "ЛИГА" (212) и "ЭЛЕК" (137) выбрасывали мусор в неположенных местах. А владельцы магазинов "Нурдин" и "Мир", столовой "Дасторкон" и "Табит" не соблюдали чистоту вокруг территории. На месте выписано 6 протоколов, все оштрафованы по статье 70 Кодекса КР "О нарушениях".

Под наблюдением санпатруля предприниматели вместе с представителями транспортных компаний организовали субботник, навели порядок на территории.

По этой же статье составлен протокол в отношении компании "Апперен Трейд" на улице Кулатова 1/3, "Бурана Курулуш", "Авангард Билдинг" в микрорайоне №12, "Торговый Дом "Народный" на улице Киевской 114, "Жетиген Трейд" ул. Абдрахманова 150, кафе "Очаг" ул. Куйбашева 93, точка быстрого питания на ул.Тыналиева 3/2в и горожанина Садырбаева А. за беспорядок на ул.Рабочей 1а.

Данная статья влечет за собой штраф второй категории для физических лиц-3000 сомов, для юридических – 13 тысяч сомов.

Также за выброс производственного мусора наложен штраф в размере 7.500 сомов по части 2 статьи 71 в отношении горожан Шамурзаева Н. по адресу ул.Ала-Арчинская 68 и Турабаева С. на ул. Тоголок Молдо 71.

Мэрия просит горожан соблюдать чистоту и порядок возле своих домов и офисов. Санитарно-экологическая инспекция мэрии города Бишкек на связи: 0705564756


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URL: https://www.vb.kg/398049
Теги:
санитария, Бишкек
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