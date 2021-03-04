На контроле Октябрьского акимиата 400 семей, находящихся в трудной ситуации

В Октябрьском акимиате состоялось третье заседание штаба по предупреждению жестокого обращения с детьми и семейного насилия, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Районное управление социального развития совместно с МТУ провели подворные обходы в целях выявления и дальнейшей поддержки малышей, оставшихся без попечения родителей, детей внутренних, внешних мигрантов, неблагополучных семей.

За два месяца мобильные группы обошли 5 тысяч 651 частный и более ста многоэтажных домов – это примерно около 39 тысяч жителей. В отношении 400 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составлены акты жилищно-бытовых условий. Районный отдел поддержки семьи и детей будет держать их на контроле.

Отметим, что на учете в УСР района состоят 65 малообеспеченных семей, в которых проживают 112 детей, за 2 месяца 2021 года на учет поставлено еще 19 семей, в которых проживают 48 детей. По ним будет составлен персональный план индивидуальной работы с каждой семьей, ребенком.

Глава района Данияр Арпачиев отметил, что районным службам необходимо усилить межведомственное взаимодействие и обеспечить комплексный подход по решению проблем семейного насилия и индивидуальной профилактической работы. Подворовые обходы будут продолжены.