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Кыргызстанцы поучаствуют в Международном фестивале русского языка

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- Евгений Денисенко
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Школьники из России и других стран, изучающие русский язык, станут участниками ежегодного Международного фестиваля русского языка. Он пройдёт в смешанном онлайн- и офлайн-форматах, сообщили в Московском центре качества образования, который выступил его организатором.

К участию приглашаются иностранные школьники 7-11 классов, изучающие русский язык как иностранный или как второй родной в России или за рубежом. В рамках этого фестиваля учащиеся в возрасте от 12 до 18 лет смогут, как заявлено, продемонстрировать свои знания по русскому языку и культуре России, таланты в танце, пении, актёрской игре и других видах творчества.

Для оценки работ участников приглашены специалисты во всех творческих категориях. В число семи номинаций, оцениваемых авторитетным жюри, вошли театральное искусство, декоративно-прикладное творчество, хореография и вокал, а также кинематографическая и чтецкая категории. Также организаторы выявят лучших знатоков по русскому языку, культуре и истории России.

Приём заявок уже открыт, зарегистрироваться могут учащиеся российских школ и учебных заведений, расположенных в других странах. Первый тур стартует 20 апреля, второй откроется 1 сентября, они пройдут в дистанционном режиме. А третий, решающий тур планируется в очном формате на ноябрь и декабрь текущего года. По итогам конкурса будут награждены не только школьники, но и их преподаватели.

Напомним, что в феврале также стартовала XVII Международная олимпиада по русскому языку, к участию в которой также приглашены иностранные участники. Она инициирована Всемирной ассоциацией выпускников российских вузов и пройдет в онлайн-формате. Ее площадкой станет портал "Образование на русском".

Зарегистрироваться необходимо до 10 марта, каждый участник получает задания отборочного турнира в своём личном кабинете на данном портале. Оттуда нужно отправлять и решение конкурсных задач. В следующий тур состязания пройдут те, кто набрал наибольшее количество баллов. Среди них двести старшеклассников из-за рубежа, полторы сотни иностранцев, которые занимаются на подготовительных факультетах российских вузов. Также к ним присоединятся 150 иностранных студентов университетов РФ, пятьдесят молодых учёных и сто выпускников российских и советских высших учебных заведений.

Олимпиада проводится по нескольким конкурсным направлениям: "Русский - язык образования", "Русский - язык профессии и карьеры" и "Русский - язык науки".

Десять лучших финалистов от каждой категории участников получают призы. Среди них стипендии на обучение в России, сертификаты, подписки на журналы и многое другое.


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URL: https://www.vb.kg/398051
Теги:
конкурс, Россия, русский язык, Кыргызстан
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