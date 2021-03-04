Кому в КР выгодно задавить новую Конституцию?

Во время референдума 11 января народ Кыргызстана сделал свой судьбоносный выбор, отдав предпочтение президентской форме правления. Так как последние годы, практически, всем кыргызстанцам показали несостоятельность и разрушительность нынешней формы правления, когда решения принимают одни лица, а ответственных нет.

При этом, многие эксперты и представители общественного сектора критиковали такой режим в стране, понимая, что с таким управлением Кыргызстану развитие точно не светит. Поэтому непонятна сегодняшняя позиция некоторых из них, которые вдруг на ходу "переобулись" и стали напропалую критиковать ожидаемую реформу Конституции.

Кому выгодно сегодня критиковать новую Конституцию? В первую очередь, конечно, партийным боссам, которые при президентской форме теряют значительную власть и, соответствующие кормушки. Ситуация очень напоминает выражение про ловлю рыбы в мутной воде.

Партии в Жогорку Кенеше разобрали между собой министерские портфели, "жирные" отрасли, но не несли никакой ответственности. За все отвечал один глава правительства, который никоим образом не влиял на кадровую политику. Так сказать, единственное, был только мальчиком для битья. В итоге эксперты в один голос твердили, что подобный способ управления крайне разрушителен для страны.

Также против новой Конституции активно выступают ряд СМИ, активистов и НПО в Бишкеке. Практически, еженедельно они организовывают что-то вроде митингов в столице, но судя по количеству участников мало кто их поддерживает. Самое интересное, что все эти НПО и СМИ имеют одно общее свойство, а именно явное прозападное направление. А если вспомнить, что США направили в нашу страну значительную сумму денег для финансирования подобного рода акций, предположительно, речь идет о 600 млн долларов, то понятно кто является заказчиком.

Уже сейчас можно предположить по настроениям в народе, что на предстоящем референдуме по изменению Конституции большинство кыргызстанцев поддержит реформу. Всем же противникам с начала года давалось время и возможность для участия в обсуждении конституционных изменений, но почти никто из них по-настоящему не воспользовался предоставленной возможностью. В связи с этим можно смело предположить, что партбоссам и западным заказчикам выгодны большие митинги и беспорядки в стране, чтобы как уже выше отмечалось, иметь возможность ловить рыбу в мутной воде.