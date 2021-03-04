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Мэрия Бишкека демонтировала 20 незаконных объектов в центре

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- Мария Стрельцова
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Столичная мэрия продолжает очищать город от незаконных объектов, приводить в порядок внешний вид Бишкека. В этот раз пришлось демонтировать 20 незаконных объектов, сообщили в мэрии.

3 марта спецкоманда управления землепользования и строительства МП "Тазалык" совместно со специалистами Первомайского акимиата вышли на рейд для ликвидации незаконно установленных объектов облегченного типа и игровых конструкции на центральной площади "Ала-Тоо" и на перекрестке улиц Панфилова и Абдымомунова.

Ранее работники мэрии неоднократно просили владельцев стихийных объектов начать работать в законном порядке, но несмотря на продолжительные предупреждения, реализаторы возвращаются на центральные улицы города, бульвары, тротуары, перегораживая проход горожан, устанавливают свои конструкции прямо на зеленных насаждениях.


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URL: https://www.vb.kg/398059
Теги:
мэрия, Бишкек
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