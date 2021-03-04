Сотрудничество в ОДКБ. Визит главы КР в Москву придал ему новый импульс

В последние месяцы налаживались активные рабочие контакты по всем направлениям сотрудничества рамках ОДКБ, а визит президента КР в Москву придал ему новый импульс. Об этом на онлайн конференции "Итоги визита президента КР в РФ: основные направления и перспективы межгосударственного сотрудничества Кыргызстана и России в 2021 году" сообщил президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" КР Юрий Погиба.

Он напомнил, что 8 лет назад между Кыргызстаном и Россией было подписано соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, в рамках которого в республику планировалось поставить военную технику на 1 млрд долларов.

- Целью этих договоренностей является укрепление общего оборонного потенциала ОДКБ в единой системе ПВО, кроме того, это важный вклад России в обеспечение безопасности внешних границ, как Кыргызстана, так и других стран Организации договора коллективной безопасности, - отметил ветеран спецслужб.

По его словам, в последние месяцы налаживались активные рабочие контакты по всем направлениям сотрудничества рамках ОДКБ, а визит президента КР в Москву придал ему новый импульс.

- Дальнейшая активизация будет происходить по линии предотвращения современных угроз – международный терроризм, религиозный экстремизм, подрывная деятельность иностранных спецслужб, транснациональные преступные группировки, кибер-преступления, включая кибер-терроризм и информационные войны и т.д. Это вселяет надежду относительно нашей безопасности, - добавил Юрий Погиба.

Отметим, мероприятия организовано Клубом региональных экспертов "Пикир".