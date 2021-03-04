Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 101.90 - 102.90

Сотрудничество в ОДКБ. Визит главы КР в Москву придал ему новый импульс

230  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В последние месяцы налаживались активные рабочие контакты по всем направлениям сотрудничества рамках ОДКБ, а визит президента КР в Москву придал ему новый импульс. Об этом на онлайн конференции "Итоги визита президента КР в РФ: основные направления и перспективы межгосударственного сотрудничества Кыргызстана и России в 2021 году" сообщил президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" КР Юрий Погиба.

Он напомнил, что 8 лет назад между Кыргызстаном и Россией было подписано соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, в рамках которого в республику планировалось поставить военную технику на 1 млрд долларов.

- Целью этих договоренностей является укрепление общего оборонного потенциала ОДКБ в единой системе ПВО, кроме того, это важный вклад России в обеспечение безопасности внешних границ, как Кыргызстана, так и других стран Организации договора коллективной безопасности, - отметил ветеран спецслужб.

По его словам, в последние месяцы налаживались активные рабочие контакты по всем направлениям сотрудничества рамках ОДКБ, а визит президента КР в Москву придал ему новый импульс.

- Дальнейшая активизация будет происходить по линии предотвращения современных угроз – международный терроризм, религиозный экстремизм, подрывная деятельность иностранных спецслужб, транснациональные преступные группировки, кибер-преступления, включая кибер-терроризм и информационные войны и т.д. Это вселяет надежду относительно нашей безопасности, - добавил Юрий Погиба.

Отметим, мероприятия организовано Клубом региональных экспертов "Пикир".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398060
Теги:
ОДКБ, безопасность, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  