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В Бишкеке улица имени Фирсова проходит у места расстрелов

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- Александр Тузов
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Улица Фирсова в Бишкеке – одна из больших, на протяжении почти трех километров проходит параллельно улицам Абдрахманова и Елебесова (раньше они обе назывались улицей Советской).

Но почти никто из горожан не знает, что эта улица названа в честь большевика с 1914 года Федора Фирсова.

Малоизвестно и то, что пока Федор Фирсов воевал на фронтах гражданской войны в Центральной России, в Пишпеке в Карагачевой роще большевики производили массовые расстрелы бывших военных, полицейских, просто бывших богатых людей и даже экс-гимназистов. Расстреливали ни за что: "смертные казни как меры социально-классовой профилактики"

Найденные заслуженным деятелем культуры Айгуль Карымсаковой и ее коллегами-архивистами в Центральном государственном архиве общественно-политической документации КР и в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов КР материалы свидетельствуют: с октября 1937-го по 30 апреля 1938 года Федор Фирсов был председателем Фрунзенского городского депутатов трудящихся.

Это - важное свидетельство: дело в том, что в знаменитой портретной галерее градоначальников Пишпека-Фрунзе-Бишкека изображение Фирсова (родился 3 марта 1895 года, умер 1 февраля 1958-го) напрочь отсутствует. Нет фирсовского портрета и в аналогичной официальной электронно-виртуальной "мэрской галерее".

Кыргызская часть его биографии впечатляет. Сотрудники Нацбиблиотеки КР во главе с ученым секретарем Гульнарой Байтаковой и опытнейшим библиотекарем Галиной Гордеевой разыскали редкостную публикацию газеты "Советская Киргизия" за 2 августа 1934 года. Там описывается, как старый большевик Фирсов прибыл в Кыргызстан в качестве члена всекыргызской комиссии по чистке и был назначен секретарем партколлегии по Киргизии Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б).

В этой начальственной должности он и трудился, пока его не назначили председателем Фрунзенского горсовета. Одновременно с мэрскими обязанностями он был еще и членом Президиума Центрального исполнительного комитета Киргизской ССР (этот Президиум ЦИК – предшественник Президиума Верховного Совета республики, тоже как бы коллективный президент) и даже и. о. секретаря Президиума ЦИК.

Все это чиновничье-начальственное обрушилось, когда Фирсова вдруг, по лживым обвинениям, арестовали в предпраздничный день 30 апреля 1938-го. Hаверняка разнарядка на арест стольких-то начальников пришла из Москвы во Фрунзе, вот и этапировали Фирсова в Москву. Пытки, издевательства, все как полагается. Но – повезло. Фирсов был освобожден 17 октября 1939-го – "по постановлению военпрокуратуры Среднеазиатского военного округа".

Освобожденный Фирсов во Фрунзе общался очень мало с кем, в основном только с Зинаидой Кокориной, товарищем по несчастью. Первая советская военная летчица Кокорина во Фрунзе работала заведующей особым отделом Киробкома партии, ее тоже бросили в тюрьму, тоже зверски пытали, тоже освободили по бериевской милости. Кокориной вскоре дали должность директора 28-й средней школы во Фрунзе, а Фирсова назначили директором фрунзенского земельного техникума.

Потом была Великая Отечественная война, Фирсова мобилизовал в Действующую армию Фрунзенский горвоенкомат. Судя по наградам, майор Фирсов был храбрым замполитом: ордена Отечественной войны, Красной Звезды говорят сами за себя. Было и представление к ордену Боевого Красного Знамени, в том числе за непосредственное руководство сооружением 10-метрового монумента в болгарском городе Видин погибшим советским воинам.

После войны Фирсов вернулся во Фрунзе, заслужил еще один орден – Трудового Красного Знамени. Работал сначала вторым, затем первым заместителем председателя все того же Фрунзенского горисполкома, замминистра соцобеспечения Киргизской ССР. К 40-летия Великого Октября Фирсова наградили высшей тогдашней наградой Кыргызстана – Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.

Опубликованный 4 февраля 1958-го некролог пеерсонального пенсионера Фирсова подписали все тогдашние высшие руководители Кыргызстана, в том числе Раззаков, Суеркулов, Кулатов, Чуркин, Дикамбаев, Кондучалова, Усубалиев. Некролог напоминал всем кыргызстанцам о выдающихся революционных заслугах Фирсова, члена РСДРП(б) с 1914 года, участнике штурма Кремля в октябре 1917-го и гражданской войны.

В честь Фирсова вскоре после его смерти назвали широкую новую магистраль в южной части столицы. Но – только до 1974 года, когда ту улицу переименовали в проспект Маркса (в 90-е тот экс-проспект стал улицей Юнусалиева). В том 1974-м название улицы Фирсова переехало в северную часть города: так переименовали улицу Верненскую. Улица Фирсова длиной в почти 3 километра идет, пару раз прерываясь, от улицы Мичурина до Новостроевского переулка. У этого переулка улица Фирсова круто поворачивает в сторону Карагачевой рощи, где и заканчивается. Совсем недалеко от места массовых расстрелов начала 1921 года, ровно 100 лет назад.

Какая главная достопримечательность застроенной роскошными особняками, скромными особнячками, а кое-где просто лачужками улицы Фирсова? Это – громадное здание средней школы № 10. Ее главный фасад выходит на соседнюю улицу Усенбаева. Там у главного входа стоит древний балбал. Однако директор школы Кулжан Уметалиева заверила "ВБ", что и новейшей историей, включая биографию Фирсова, в учебном заведении "тоже очень интересуются".

Другие подробности об улице Фирсова читайте в пятничном выпуске газеты "Вечерний Бишкек".


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URL: https://www.vb.kg/398062
Теги:
награда, школа, архив, Бишкек, смертная казнь, Переименование улиц, Турдакун Усубалиев
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