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"До этого было столько всякого парфюма, что хотелось запаха навоза"

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- Мария Стрельцова
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Как говорил Антон Павлович, "на одного умного полагается тысяча глупых, и на одно умное слово приходится тысяча глупых, и эта тысяча заглушает". Ерунды в искусстве всегда была масса. Так пишет на своей странице в Фейсбук президент киноакадемии "Ника", режиссер Андрей Кончаловский.

"Если мы возьмем драматургию, то увидим, что во времена Чехова были популярны бульварные скетчи. Луначарский и Суворин тоже писали свои трагедии и драмы, которые не сохранились. И в кинематографе полно таких же поверхностных и быстро пекущихся произведений. И дело тут не в том, что на содержание влияют Netflix или любая другая платформа", - размышляет режиссер.

При слове "ерунда", Кончаловский имеет в виду "необыкновенную легкость мысли". Она во все времена существовала.

"Легкость мысли всегда связана с модой. Сегодня, допустим, модно делать фильмы "про богатых". А до этого мода была на другое. При советской власти создавались самые кондовые пропагандистские фильмы. В 90-е годы, как только Россия позволила всё, что угодно, снимать, пошла огромная полоса дремучей чернухи. Просто потому, что до этого было столько всякого парфюма, что хотелось запаха навоза. Это естественно!", - считает он.

По его мнению, и в европейском, и в американском, и в российском кинематографе одно и то же. Глупые комедии для того и существуют, чтоб смотреть, не задумываясь. Но сегодня это усугубляется тем, что нынешний зритель в большинстве своем всё меньше и меньше читает, отмечает деятель искусства.

"И точно так же в любые времена есть место тем самым "умным", которые в меньшинстве. Одновременно с пропагандистской шелухой в СССР был создан абсолютно замечательный фильм Юлия Райзмана "Коммунист". Идеологически он был полностью ограничен социалистическим реализмом, но это был шедевр!" - пишет Кончаловский.


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URL: https://www.vb.kg/398072
Теги:
кино
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