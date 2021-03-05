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Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Ак калпака

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- Мария Стрельцова
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня поздравил кыргызстанцев с Днем Ак калпака.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с Днем Ак калпака, который является одной из национальных ценностей кыргызского народа.

Испокон веков наш народ всегда с уважением и почтением относился к национальной одежде, особенно к головным уборам. Несомненно, почитаемый нашими предками Ак калпак, является сокровищницей национального искусства. Кыргызский народ почитал наш национальный головной убор как символ жизни, величия, чистоты и передавал его из поколения в поколение.

Наши мудрые и умелые матери создали Ак калпак в форме, напоминающей снежные вершины горного Кыргызстана. В эпосе "Манас" говорится, что "кыргызы - это народ, носящий белый калпак, вершина которого белая, как вершины гор, а основание - темное, как их подножия". Каждый крой и вышивка имеют глубокое философское значение и соответствуют возрасту мужчин.

День Ак калпака был утвержден Постановлением Жогорку Кенеша 29 июня 2016 года с целью сохранения и уважения значения национального головного убора, поддержки национальных традиций и пробуждения гордости людей за кыргызскую культуру.

Со времен нашего предка Бакая, Манаса Великодушного, кыргызы почитали Ак калпак, а наши предки всегда придерживались высоких национальных ценностей и чести. Жизнь кыргызского Ак калпака такая же, как и жизнь кыргызов, это долгая генеалогия.

Когда мы видим наших соотечественников в Ак калпаках в зарубежных странах, на культурных и спортивных мероприятиях, это вызывает у нас ощущение движения гор Ала-Тоо, а его художественная красота и качество выделяют его среди других народов.

Я верю, что человек, носящий Ак калпак, уходит своими корнями в историю своих предков и глубоко укоренен в судьбе своего народа.

В 2019 году он был внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества под названием "Традиционные способы изготовления мужских головных уборов кыргызского народа и культура их ношения", что является большой честью для наших соотечественников. Отрадно, что с каждым годом наши национальные костюмы становятся все более популярными, восхищая мир.

Пусть каждый кыргызстанец носит наш национальный головной убор Ак калпак. Пусть наши национальные костюмы сохранят величие нации, а наш народ не теряет веры, доброты и чести. Уверен, что наши древние, национальные ценности будут сохранены в веках".


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URL: https://www.vb.kg/398074
Теги:
Садыр Жапаров, поздравление
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