В Кыргызстане яйца и картофель подорожали в 1,5 раза

Цены на яйца в среднем по республике составили 105,85 сома и по сравнению с аналогичной датой прошлого года повысились на 38 процентов, а цены на картофель, соответственно, составили 32,53 сома и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли на 49 процентов. Об этом сообщает Национальный статистический комитет на основе ежедневного мониторинга средних потребительских цен в 18 населенных пунктах.

Нацстатком отмечает, что в ряде городов цены на эти продукты выше среднереспубликанского показателя. В Узгене яйца стоят 134,08 сома за десяток, в Ноокате - 123,69 сома за десяток и в селе Чаек - 120 сомов за десяток. Картофель стоит дороже в Токтогуле (35,00 сома за кг), Джалал-Абаде (34,70 сома за кг) и Кара-Суу (34,32 сома за кг).

Наибольший рост цен на яйца по сравнению с прошлым годом зафиксирован в городах Балыкчи, Токтогул и Каракол, где они повысились в 1,5 раза, на картофель - в городах Кербен и Каракол – в 1,6 раза, а также в городе Бишкек - в 1,5 раза.