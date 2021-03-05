Погода
$ 84.71 - 84.91
€ 101.90 - 102.90

В Кыргызстане яйца и картофель подорожали в 1,5 раза

382  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Цены на яйца в среднем по республике составили 105,85 сома и по сравнению с аналогичной датой прошлого года повысились на 38 процентов, а цены на картофель, соответственно, составили 32,53 сома и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли на 49 процентов. Об этом сообщает Национальный статистический комитет на основе ежедневного мониторинга средних потребительских цен в 18 населенных пунктах.

Нацстатком отмечает, что в ряде городов цены на эти продукты выше среднереспубликанского показателя. В Узгене яйца стоят 134,08 сома за десяток, в Ноокате - 123,69 сома за десяток и в селе Чаек - 120 сомов за десяток. Картофель стоит дороже в Токтогуле (35,00 сома за кг), Джалал-Абаде (34,70 сома за кг) и Кара-Суу (34,32 сома за кг).

Наибольший рост цен на яйца по сравнению с прошлым годом зафиксирован в городах Балыкчи, Токтогул и Каракол, где они повысились в 1,5 раза, на картофель - в городах Кербен и Каракол – в 1,6 раза, а также в городе Бишкек - в 1,5 раза.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398075
Теги:
мясо-молочная продукция, цены, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  