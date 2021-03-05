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Веками ак калпак сопровождал кыргызских джигитов в любую погоду и время

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- Мария Стрельцова
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Премьер-министр КР Улукбек Марипов со своей официальной страницы в соцсетях поздравил кыргызстанцев с Днём национального головного убора кыргызов - ак калпак.

"Национальный головной убор ак калпак имеет большую и богатую историю, неразрывно связанную со становлением кыргызского народа. Веками ак калпак сопровождал кыргызских джигитов в любую погоду и время. Хочу отметить, что с каждым годом растет число молодых ребят, которые в повседневной жизни регулярно надевают ак калпак. Это очень радостный факт, свидетельствующий о том, что наши многовековые традиции живы и будут сохранены следующими поколениями", - написал премьер-министр.

Он убежден, что без сохранения традиций любой народ обречен на исчезновение. Он призвал всех к единству: Гордо носите наш ак калпак, такой же величавый и красивый, как белоснежные горы Ала-Тоо!


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URL: https://www.vb.kg/398079
Теги:
Улукбек Марипов
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