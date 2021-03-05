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На ВДНХ ожидают завершения реконструкции павильона "Кыргызстан"

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- Евгений Денисенко
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Работа павильона "Кыргызстан" на ВДНХ в Москве поспособствует укреплению дружбы между Кыргызстаном и Россией, расширению их многостороннего сотрудничества. Это было подчеркнуто во время состоявшейся встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат с представителями Генеральной дирекции АО "ВДНХ" Ириной Яремко и Людмилой Русиновой.

Собеседники ознакомились с ходом ремонтных работ на данном объекте, обсудили перспективы развития торгово-выставочного центра "Кыргызстан", который будет действовать на его базе. В руководстве ВДНХ, по словам его представителей, ждут скорейшего завершения реконструкции этого павильона. Гульнара-Клара Самат, в свою очередь, отметила, что его функционирование поможет развивать экономическое партнерство между странами, знакомить посетителей с историческим и культурным наследием кыргызского народа, туристическим потенциалом республики, послужит укреплению межнациональных отношений и созданию позитивного имиджа Кыргызстана.

В соответствии с межправительственными соглашениями, подписанными Россией с заинтересованными государствами СНГ, ряд павильонов на территории ВДНХ был передан для организации в них национальных выставочно-торговых и культурных центров. В сентябре 2010 такое соглашение было заключено между правительствами России и Кыргызстана в отношении павильона № 4, площадью 599,8 квадратных метров, который является объектом культурного наследия федерального значения. А в марте 2012 года он был передан кыргызской стороне в аренду на 50 лет.

Следует отметить, что в 70–е годы Киргизская ССР располагала на ВДНХ другим павильоном, но он, частично деревянный, сгорел при пожаре. Спустя годы в распоряжение уже независимого Кыргызстана передали другой павильон, принадлежавший ранее Эстонской ССР, тот самый, который значится в перечне под номером 4, построенный в 1954 году. В 2009-2015 годах на базе этого объекта, восстановленного силами кыргызских бизнесменов в Москве, действовало ООО "Торговый дом "Кыргызстан". Однако в 2015 году Министерство экономики КР, в ведении которого тогда находился этот ТВЦ, отказалось продлить арендный договор с российской стороной. И после череды судебных разбирательств арендатор освободил помещение, демонтировав перед этим, в соответствии с решением Арбитражного суда Москвы, всю ранее восстановленную и дополненную внутреннюю инфраструктуру, коммуникации. В таком виде павильон и был в дальнейшем опять передан Кыргызстану.

В декабре 2016-го правительство КР новой уполномоченной хозяйствующей компанией определило ГП "Кыргыздипсервис" при МИД республики. Оно и взялось за реконструкцию, при содействии АО "ВДНХ". Была осуществлена реставрация фасада, необходимые работы развернулись внутри здания. Первоначально намечалось открыть павильон для посетителей прошлогодней осенью. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в эти планы. Вместе с тем, как сообщили в посольстве КР в РФ, на данный момент необходимые ремонтно-восстановительные работы выполнены уже на 92 процента.

Этот павильон расположен в центральной части ВДНХ, возле знаменитого фонтана "Дружба народов", являющегося одним из главных символов выставки. Такое местоположение, как отмечала ранее Ирина Яремко, - одновременно и хорошая инвестиционная возможность: "Почетно иметь свой объект в таком месте, можно найти много сфер для его использования".


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URL: https://www.vb.kg/398083
Теги:
торговля, посольство, Россия, Кыргызстан, экономика
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