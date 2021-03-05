Дорогу расширят за счет собственности горожан? Жители против планов мэрии

Жители улицы Бектенова в Октябрьском районе выступили против планов мэрии Бишкека по расширению дороги на их улице и строительства моста через южный БЧК на пересечении с улицей Скрябина.

Они утверждают, что дорогу намерены расширить за счет частных владений.

Жители района собрали подписи и уже направили заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. В своем обращении, они заявили, что мэрия не информировала их о своих планах и не проводила никаких консультаций.

Более того, люди обеспокоены тем, что после реконструкции, улица превратиться в оживленную магистраль с двусторонним движением транспорта. Ворота жильцов будут выходить прямо на проезжую часть, что представляет опасность особенно для детей и пожилых людей.