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Дорогу расширят за счет собственности горожан? Жители против планов мэрии

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- Екатерина Улитина
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Жители улицы Бектенова в Октябрьском районе выступили против планов мэрии Бишкека по расширению дороги на их улице и строительства моста через южный БЧК на пересечении с улицей Скрябина.

Они утверждают, что дорогу намерены расширить за счет частных владений.

Жители района собрали подписи и уже направили заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. В своем обращении, они заявили, что мэрия не информировала их о своих планах и не проводила никаких консультаций.

Более того, люди обеспокоены тем, что после реконструкции, улица превратиться в оживленную магистраль с двусторонним движением транспорта. Ворота жильцов будут выходить прямо на проезжую часть, что представляет опасность особенно для детей и пожилых людей.


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URL: https://www.vb.kg/398088
Теги:
дороги, Кыргызстан, мэрия
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