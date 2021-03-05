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Жапаров: Отныне никто из власти не будет давать судьям никаких указаний

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 марта, на мероприятии в честь Дня работников судебной системы призвал судей страны к честной и беспристрастной работе.

"С сегодняшнего дня я сам буду защищать вас и гарантировать вам независимость. Просто нужно проявить храбрость, волю и твердо противостоять любому давлению", - обратился глава государства к судейскому корпусу, передает его пресс-служба.

Садыр Жапаров дал личные гарантии, что отныне никто из властных структур не будет давать судьям никаких указаний.

"Но и требования к вам будут усилены. Предупреждаю каждого из вас, что вы будете нести персональную ответственность за любое незаконное решение. С сегодняшнего дня вас могут спасти только законные решения. Давайте все вместе работать над восстановлением уважения и достоинства судей и судебной системы", - призвал президент.

Жапаров отметил необходимость изменения процесса отбора судей, придерживаясь принципа того, что кандидат на должность судьи должен обладать высоким уровнем компетентности и квалификации в области права и судопроизводства.

"В целом справедливость должны вершить профессионалы с большим жизненным опытом, высокими моральными принципами. В связи с этим было бы хорошо назначать в суды высшей инстанции людей с хорошей репутацией и большим стажем", - сказал президент, также отметив важность специализированного обучения для пополнения судебной системы высококвалифицированными кадрами.

Он добавил, что улучшится материально-техническое обеспечение судебной системы, значительно повысится заработная плата судей, им будут предоставлены социальные гарантии, введена цифровизация, а также будет произведены другие позитивные изменения.

"Выдвигаемые требования на первый взгляд кажутся амбициозными и невыполнимыми. Действительно, они требуют немалых усилий и материальных ресурсов. Но, несмотря ни на что, нам необходимо решать эти вопросы, потому что от этого зависит будущее экономики и страны в целом", - отметил Жапаров.

Также в рамках своего выступления глава государства заявил, что нынешнее состояние и репутация отечественной судебной системы, упали до беспрецедентного уровня в первую очередь по вине судей.

"Сегодня я пришел поговорить с вами лицом к лицу о способах преодоления негативной ситуации вокруг судов, устранения негативных явлений, связанных с судьями, вывода всей системы из бездны и укрепления независимости судей. Конечно, в профессиональный праздник эти слова могут быть не такими приятными. Но сейчас нет времени выбирать, пора оправдывать надежды и доверие людей, и мы должны вместе работать над решением давних проблем. Иначе история нам не простит", - высказался Садыр Жапаров.

В заключении он подчеркнул, что действия, подрывающие беспристрастность, компетентность и справедливость судей, нарушения этических норм поведения судей и другие подобные негативные явления, наносят ущерб не только репутации отдельных судей, но и репутации государства в целом.


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Теги:
Верховный суд, коррупция, праздник, президент, судебная реформа, судья, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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